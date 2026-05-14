Alumno apuñala a profesor en secundaria 37 de Tabasco

No se trata de un hecho aislado en la entidad, otro profesor fue atacado en 2023, en el Bachilleres 35, en Cárdenas

Regeneración, 13 de abril 2026– Un estudiante de la secundaria Técnica 37, ubicada en la comunidad C-34 de Huimanguillo, en Tabasco, agredió con un cuchillo a su maestro porque este no le aceptó un trabajo, durante una actividad para fomentar la convivencia pacífica.

Agresión

Los eventos tuvieron lugar en la tarde del martes 12 de mayo de 2026 dentro de la institución, mientras se llevaba a cabo el horario escolar.

De acuerdo con testigos, al recibir la negativa del profesor sobre la tarea del alumno, este sacó un cuchillo de su mochila y atacó al docente por la espalda.

Ante lo sucedido, efectivos de la Policía Municipal de Huimanguillo llegaron a la escuela para manejar la situación.

En un principio, se dijo que el maestro estaba en estado crítico.

Fuera de peligro

No obstante, posteriormente se clarificó que la herida fue en una de sus manos.

Además, indicaron que el profesor recibió atención médica de inmediato, por lo que ahora se encuentra fuera de peligro.

La Secretaría de Educación estatal comunicó que la agresión se dio mientras se realizaba una actividad.

Dicha actividad tenía como objetivo fomentar la convivencia pacífica y la cultura de la no violencia en la escuela.

Medidas

Todavía no se han revelado las medidas que se tomarán respecto al estudiante agresor.

Es importante mencionar que este tipo de incidentes de agresión física por parte de alumnos hacia profesores no es un hecho aislado.

El caso más conocido ocurrió en 2023, en el plantel 35 del Colegio de Bachilleres, en Cárdenas.

En esa ocasión, un alumno golpeó a su maestro de Historia con un martillo al enterarse de que había sido reprobado.

Impactos

El profesor recibió impactos en la cabeza, cara y cuerpo, quedando gravemente herido e inconsciente.

Fue trasladado a un hospital donde atendieron sus lesiones profundas en el ojo izquierdo y en la cabeza.

Por otro lado, se han propuesto en varias ocasiones implementar un operativo para revisar las mochilas de los alumnos al ingresar a la escuela.

Sin embargo, la Asociación de Padres de Familia se ha opuesto a esto por considerarlo una invasión a la privacidad y una violación de los derechos de los estudiantes.

Proyecto de ley

Incluso existe un proyecto de ley para regularizar este operativo, pero actualmente se encuentra bloqueado en el Congreso.

Después del incidente, el personal escolar puso en marcha los protocolos necesarios para proteger al resto de los estudiantes.

Además de informar a los padres y tutores sobre lo que había sucedido.

Asimismo, se solicitó la intervención de las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y aclarar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.