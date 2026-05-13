Fisicoculturista el ‘Titán’ es ligado a red de huachicol

José Antonio “N”, apodado el ‘Titán’, fue capturado durante varios operativos en Nuevo León el domingo 10 de mayo de 2026

Regeneración, 13 de abril 2026– Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), vinculó a José Antonio “N”, conocido como el Titán, con una red involucrada en el contrabando y venta ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Arresto

Durante la conferencia matutina, García Harfuch dijo que el arresto se da en el marco de las pesquisas tras la confiscación del barco Challenge Procyon en Tamaulipas.

Se considera este hecho como uno de los más significativos golpes al huachicol en el país.

Esto se debe a que se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de diésel que ingresaron de manera ilegal.

El presunto criminal fue asegurado el domingo 10 de mayo de 2026, en Nuevo León.

Cateos

“Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Nuevo León donde fue detenido José Antonio ‘N’.

Identificado como uno de los líderes de una célula delictiva vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible” expresó.

El director de la SSPC destacó que durante estas intervenciones también fueron arrestadas tres personas más.

Así como también se confiscó armamento, dosis de drogas, vehículos, animales exóticos, entre otros.

Investigación

“De acuerdo con las líneas de investigación, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura…

…dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, mediante esquemas de contrabando…

…empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, aclaró.

Red criminal

“Asimismo, esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noroeste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país”, subrayó.

“Esta es una investigación en curso que encabeza la Fiscalía General de la República.

Con el apoyo de las instituciones del Gabinete de Seguridad e información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Naval”, destacó el funcionario.

José Antonio “N”, apodado ‘Titán’, es reconocido como líder de una facción asociada al Cártel del Noroeste.

Operador

Asimismo, ha sido señalado como uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú, conocido como el Señor de los Buques.

También lo acusan de comercializar hidrocarburos que ingresan de forma ilegal a México desde Estados Unidos.

Respecto a “El Titán”, se le conoce por haber estado involucrado en el fisicoculturismo antes de comenzar con sus presuntas actividades ilegales.

Al momento de su detención, fueron asegurados siete tigres, lo que coincide con el estilo de vida lujoso que supuestamente llevaba.

Documental

Según información recabada por El Financiero, “El Titán” fue presentado en un documental de 2014 titulado Alma de León, que mostró a varios fisicoculturistas de Nuevo León.

En esta producción, José Antonio “N” compartió que buscó convertirse en futbolista profesional.

Y que formó parte de las fuerzas básicas de equipos de renombre como Tigres, Puebla, Atlante y América, hasta que una lesión le impidió seguir.

Fue precisamente su estilo de vida ostentoso lo que atrajo la atención debido a sus supuestos vínculos con el narcotráfico.