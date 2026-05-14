Reparación de Gran Fuga de Agua en Iztapalapa

SEGIAGUA atiende fuga masiva en Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa. Las labores durarán 36 horas por sustitución de tubería antigua

Regeneración, 13 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó un operativo en la calle 5 de Mayo.

El personal trabaja intensamente en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán de Iztapalapa.

La fuga de agua está controlada tras el cierre estratégico de las válvulas principales.

Actualmente se realizan excavaciones profundas para sustituir el tramo de tubería que resultó dañado.

Por otro lado, la complejidad técnica de la zona demanda un esfuerzo logístico considerable.

La infraestructura afectada posee un diámetro de 36 pulgadas y supera los 60 años de operación.

Se estima que las maniobras de reparación se extiendan por un periodo de 36 horas.

El ducto conecta directamente el rebombeo con el Tanque del Cerro de la Estrella.

Coordinación y Atención a los Damnificados

Ante esta situación, diversas dependencias capitalinas sumaron esfuerzos para agilizar el desalojo del líquido sobrante.

Participan brigadas de Protección Civil y equipos de Participación Ciudadana junto a la alcaldía local.

Maquinaria pesada y equipos hidroneumáticos trabajan velozmente para limpiar las vialidades afectadas.

Las autoridades instalaron un centro de mando para atender cualquier reporte ciudadano inmediato.

Respecto a los daños, las autoridades estatales iniciaron un censo detallado en los predios cercanos.

El reporte preliminar indica afectaciones en muebles de cuatro viviendas y patios en dos escuelas locales.

«Se realiza también el censo de predios con posible afectación», señalaron fuentes oficiales de la dependencia capitalina.

Los ciudadanos afectados pueden solicitar apoyo de pipas gratuitas marcando a la Línea H2O.

Eficiencia Operativa y Suministro de Agua

En este contexto, la dependencia destacó los beneficios de la reciente inversión en infraestructura hídrica.

Se han destinado más de 115 millones de pesos para mejorar la eficiencia operativa del sistema.

Estas acciones permitieron alcanzar niveles de almacenamiento históricos en los tanques del Cerro de la Estrella.

El servicio en la red primaria se mantendrá activo las 24 horas del día.

No obstante, la fractura de la línea podría generar efectos secundarios en el servicio doméstico.

Es probable que se registren bajas presiones de agua en las colonias dependientes de esta línea.

Las autoridades monitorean constantemente el flujo para minimizar las molestias durante la jornada de reparación.

Se recomienda a la población extremar el ahorro del líquido vital mientras concluyen los trabajos.