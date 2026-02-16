Mexicano Gaxiola con solo 18 años en Olímpicos de Invierno

El brasileño Lucas Pinheiro hace historia al ganar medalla de oro, siendo la primera para Brasil y Sudamérica en Juegos Olímpicos de invierno

Regeneración, 16 de febrero 2026– Lasse Gaxiola ha logrado un lugar destacado en la historia del deporte mexicano. Su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 es memorable, ya que se presentó como el atleta más joven de México y también hizo posible la increíble historia de madre e hijo junto a Sarah Schleper.

Slalom gigante

El 14 de febrero, Gaxiola compitió en la categoría masculina de slalom gigante de esquí alpino, donde el brasileño Lucas Pinheiro obtuvo una medalla de oro histórica.

Gaxiola logró un tiempo de 1:27:23 en su primer descenso, y en el segundo mejoró su marca a 1:20:85, acumulando un total de 2:48:08.

Esto lo colocó en el puesto 53 de la clasificación.

Este logro es significativo, especialmente considerando que 12 atletas de países como Italia, Alemania, Estados Unidos, Noruega y Francia no lograron culminar la prueba.

En su segunda aparición, el 16 de febrero Lasse no pudo completar la ruta. La nevada estaba intensa, y 57 de 96 competidores no lograron concluir el trayecto.

Con una intensa nevada, una pista que dejó fuera a 57 esquiadores de 96 y un dedo roto, Lasse Gaxiola salió a su último recorrido de #MilanoCortina2026.



Lamentablemente también fue víctima de las condiciones terribles y no pudo finalizar el recorrido. pic.twitter.com/ENlThuU0ec — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 16, 2026

Historia

Es importante destacar que Lasse Gaxiola hizo historia desde el instante en que sus esquís tocaron la nieve y empezó el cronómetro.

Al participar, se convirtió en el mexicano más joven en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno a sus mencionados 18 años.

Además, fue parte de la primera pareja de madre e hijo que compiten en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

En este momento, Sarah Schleper debe sentirse extremadamente orgullosa como madre.

Pinheiro le da el oro a Brasil

Lucas Pinheiro, un esquiador brasileño de 25 años, hizo historia al ser el primer atleta de un país latinoamericano en obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Pinheiro se llevó la medalla de oro en el slalom gigante, una disciplina de esquí alpino.

El brasileño registró el mejor tiempo de la competencia con 2′25”.

Superó a los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard, quienes provienen de un país con una rica tradición en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lucas Pinheiro Braathen não venceu apenas o gigante em #MilanoCortina2026.

Ele redefiniu o que é possível para identidade e performance.

Geografia não define destino.

Decisão define legado.#OlympicGames #HighPerformance #SportsBusiness pic.twitter.com/YSklaW1KxR — Ricardo Gomes Silva (@RicardoSStudio) February 16, 2026

Formación

Pinheiro nació en Oslo, Noruega, donde comenzó a esquiar rodeado de montañas cubiertas de nieve y se formó como deportista.

Sin embargo, señala que muchas de sus características como competidor se deben a sus raíces sudamericanas.

“Siempre busco probar cosas nuevas y eso viene de mi herencia brasileña. El brasileño tiende a arriesgar más, busca innovar, lo prueba, improvisa.

No hay miedo”, comentó en una entrevista con Olympics. com en 2022.

Bilingüe

El esquiador se crio hablando noruego y portugués en su hogar, estableciendo así un lazo con el país de su madre.

“Mi lado brasileño define mi identidad, es una parte fundamental de mí”, afirmó.

Su padre, Bjorn, fue quien lo introdujo al esquí y lo guio en el deporte. Durante su desarrollo, encontró más que un simple pasatiempo.

“Cuando empecé a esquiar, viajábamos para encontrar nieve y conocía a atletas de otros países. Fue la primera vez que sentí que nadie podía decir que era diferente”, reveló Pinheiro.

Diversidad

«Este deporte necesita diversidad y diferentes personalidades, ese mismo sentimiento que vivimos en Brasil con el fútbol”.

Explicó como razón para elegir representar a la nación de su madre.

Por último, en Milano Cortina 2026 se presentó el momento más importante de su trayectoria y de Brasil en unos Juegos Olímpicos de Invierno al conseguir medalla de oro.

En las nueve participaciones previas desde Albertville 1992, el mejor desempeño de Brasil había sido el noveno puesto de Isabel Clark en snowboard en Turín 2006.