El Conflicto en Sudán del Sur lo sufren los civiles: Cruz Roja

Cruz Roja Internacional denuncia escalada en la violenta guerra de Sudán de Sur, y consecuencias a civiles, entre ellos 280 mil desplazados

Regeneración, 12 de febrero 2026– Los civiles están «sufriendo un gran costo» a medida que «el conflicto se agrava» en Sudán del Sur con la reciente reanudación de las hostilidades entre el Ejército y la oposición armada desde finales de 2025.

Comunicado

Esto fue declarado en un comunicado que emitió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el jueves pasado.

El CICR indicó que la reciente intensificación del conflicto es «la más fuerte en casi un año».

Esto ocurrió desde que en marzo de 2025 una milicia opositora atacó un cuartel, lo que reavivó el conflicto armado en la nación más joven de África.

La organización humanitaria destacó especialmente la situación en el estado oriental de Jonglei y en las regiones sudorientales de Ecuatoria Oriental y Ecuatoria Central.

Enfrentamientos

Son áreas donde se están llevando a cabo la mayoría de los enfrentamientos y donde los civiles están sufriendo mayores daños.

En medio de este clima de violencia, «decenas de miles de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares y huir a través de pantanos inundados.

Sin tener idea de dónde vendrá su próxima comida y expuestos a enfermedades», señaló el CICR.

Su comunicado subrayó que las «principales inquietudes» de los desplazados de Sudán del Sur en este momento son encontrar refugio, comida y atención médica básica.

Heridos

Además, mencionó que hay «decenas de heridos en los combates» que requieren «atención médica urgente».

El CICR recordó a «todas las partes involucradas en el conflicto» su obligación de respetar el derecho internacional humanitario.

Así como de salvaguardar las misiones médicas y facilitar el acceso a la ayuda humanitaria.

«Los hospitales, los centros de salud, el personal médico, incluyendo los equipos de rescate, y las ambulancias no deben ser atacados ni interferidos», exigieron.

Advertencia de ONU

El pasado martes 10 de febrero, la ONU ya había advertido sobre la «grave escalada de la violencia» en Sudán del Sur.

Particularmente en el estado de Jonglei, el más extenso del país.

Donde aseguraron que los recientes enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición han desplazado a más de 280.000 personas.

Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en 2011, también enfrenta la propagación del cólera en su territorio, con cerca de 100.000 casos reportados desde septiembre de 2024.