1Schleper es la primera atleta con 7 Juegos Olímpicos de Invierno

La mexicana Schleper llegó en el puesto 26, mejorando su actuación en Beijing 2022. Además con su hijo, forma histórica dupla

Regeneración, 12 de febrero 2026– La esquiadora mexicana Sarah Schleper alcanzó su meta y se convirtió en la primera atleta de esquí alpino en participar en siete Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos, después de competir este jueves en Milán-Cortina 2026, donde finalizó en el puesto 26 en la final del Súper-G femenino.

Sarah Schleper lo volvió a hacer 🇲🇽❄️

A sus 46 años terminó 26 en el Súper G de Milano Cortina 2026, en una pista donde 17 no llegaron a meta.

Séptimos Juegos Olímpicos y un récord para México. 🏔️🔥 pic.twitter.com/vSlVLXMqup — AD Querétaro (@ADQueretaro) February 12, 2026

Duro recorrido

En esta difícil prueba, 17 de las 43 participantes no lograron completar el recorrido debido a caídas impresionantes.

No se registraron accidentes serios, pero la neblina y la caída de nieve dificultaron el descenso y el control en las curvas para las deportistas.

La esquiadora mexicana fue la última en salir y terminó el descenso en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, que se encuentra en Cortina d’Ampezzo, con un tiempo de 1:31.37 minutos.

Con este desempeño, mejoró la posición 35 que obtuvo hace cuatro años en Beijing 2022.

Medallas

La medalla de oro fue obtenida por la italiana Federica Brignone, quien bajó en sexto lugar, logrando un tiempo de 1:23. 41 minutos.

Mientras tanto, la francesa Romane Miradoli se llevó la medalla de plata (1:23.82) y la austriaca Cornelia Huetter obtuvo el bronce (1:23.93).

Con esta nueva participación, Schleper acumula tres ediciones como representante de México en los Juegos Olímpicos de invierno (2018, 2022 y 2026).

Antes, había competido en cuatro ocasiones con el equipo de Estados Unidos (1998, 2002, 2006 y 2010).

Sarah Schleper, una historia de vida por contar 🇲🇽



La mexicana se convirtió en la primera atleta del esquí alpino en competir en siete ediciones de los #JuegosOlímpicos de Invierno.👏



Además, esta vez lo hace junto con su hijo Lasse.#MilanoCortina2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/uedurMGRfo — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 12, 2026

Dupla madre- hijo

Además, la atleta de 46 años formó junto a su hijo, Lasse Gaxiola, la primera dupla madre-hijo en participar en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

Dos eventos sin precedentes, que ocurrieron en Milán-Cortina 2026 fueron gracias a la carismática atleta.

“Después de tres Juegos Olímpicos con México me siento más mexicana que nunca. Estoy muy orgullosa de ser mexicana”, aseguró Schleper.

Arraigo mexicano

“Es muy extraño cambiar y a veces me siento como una impostora. Pero amo mi deporte, que es el esquí alpino, y amo a mi país, México.

No hablo como una mexicana que nació aquí, no tengo un nombre mexicano, ni el color de piel y cabello mexicano.

Pero de todos modos, los mexicanos nacemos donde queramos, como decía Chavela Vargas, así que soy una mujer mexicana”, declaró la atleta olímpica.

Schleper y Regina Martinez

Schleper volverá a competir en el evento que se lleva a cabo en Italia el próximo domingo.

Participará en la prueba de Slalom Gigante, donde podría despedirse de la competencia de alto rendimiento olímpico.

Por otro lado, Regina Martínez se convirtió en la primera mexicana en competir en esquí de fondo femenino en unos Juegos Olímpicos.

Finalizó este jueves en la posición 108 de los 10 kilómetros de Milán-Cortina 2026, con un tiempo de 34:05.4 minutos.

En esta prueba, las suecas Frida Karlsson (22:49.2) y Ebba Andersson (23:35.8) se llevaron las medallas de oro y plata, respectivamente.

La estadounidense Jessie Diggins (23:38.9) logró el bronce.