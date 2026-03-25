El gasolinazo en Chile, lo que se sabe

Gobierno de derecha de Katz incrementa 32% la gasolina y 62% el diésel para reducir déficit de Chile. Indignación y preparan marchas

Regeneración, 24 de marzo de 2026. En redes destacan que Chile aprobó el lunes un alza histórica de los precios de los combustibles y limitar las ayudas al gremio de los transportistas.

Esto, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico, que repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Y para reducir el déficit monetario, como sostiene la derecha, empobreciendo a la población.

Gasolinas

Tras la decisión del Ministerio de Hacienda del ultraliberal José Antonio Kast, el precio de la gasolina se elevará en torno al 32 % y el del diésel en un 62 % a partir del próximo jueves, la segunda mayor subida en la historia del país. «

“Lo he dicho antes. Espero que el país nos comprenda, comprenda la situación que heredamos, una situación históricamente frágil”, justificó el ministro del ramo, Jorge Quiroz.

🚨🇨🇱 BREAKING — Cacerolazo!



Massive Protests Against Zionist Kast Regime In Chile pic.twitter.com/LUhILYrDsb — ✦✦✦ 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚑𝚕𝚎𝚝𝚜 ✦✦✦ (@PamphletsY) March 25, 2026

Como es de esperarse, achacó de la medida a la Administración anterior.

Agencias como EFE señalan que a escasos minutos después de que se conocieran las subidas, 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) en el caso de la gasolina de 93 octanos.

Y 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel, las estaciones de servicio de Santiago comenzaron a experimentar largas filas de autos.

El precio de la gasolina de 93 octanos promedia los 1,29 dólares por litro (1.170 pesos chilenos), mientras que el diésel llega a los 1,02 dólares por litro (932 pesos chilenos).

Disgusto

Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, declaró que esto “es inviable» y abogó por la eliminación del impuesto específico.

«Hay abuso y esta subida es inviable para los transportistas menores como los taxistas. Perjudica al usuario y afecta a la ciudadanía.

Nosotros no usamos el auto para lujo, lo usamos para trabajar, pedimos al gobierno reducir el impuesto específico”, agregó.

Al tiempo que Katz pasa de tener 51 % de aprobación a bajar al menos 30 puntos tras sus anuncios económicos.

Como se indica, diversos sectores de la sociedad civil preparan manifestaciones durante esta semana por las consecuencias de la subida de los combustibles en Chile.