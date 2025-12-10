Elecciones viciadas de nulidad: Presidenta Xiomara Castro

Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo: Xiomara Castro

Regeneración, 9 de diciembre de 2025. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, acusó vicios de nulidad de las recientes elecciones presidenciales.

Lo anterior, en el marco de la inauguración de instalaciones de la Suprema Corte de Honduras.

Se trata de las palabras vertidas por la presidenta durante la presentación de la Casa de la Justicia y precisamente, por ello, su posicionamiento.

Castro

LA JEFA HABLO🚨

La soberanía Hondureña NO se negocia.

La democracia NO se entrega.



Que va a saber el bipartidismo de tener una presidenta con la dignidad, firmeza y con un corazón lleno de amor por su pueblo como lo ha sido Xiomara Castro Sarmiento ♥️ pic.twitter.com/2Wxr1brZ8r — Mily (@MilyAplicano) December 9, 2025

Y es que en redes sociales la propia presidencia de Honduras subrayó los puntos centrales del discurso.

Cabe destacar que días atrás el partido LIBRE declaró su desconocimiento al proceso electoral.

Sin embargo, ahora se trata del posicionamiento de la presidenta constitucional de Honduras.

«Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo».

Así sentenció ante magistrados y la presidencia de la Suprema Corte de Honduras.

💬 “Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo. Los 26 audios demuestran que estas elecciones están viciadas de nulidad. La democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia… pic.twitter.com/vi5EIi2MwP — Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) December 9, 2025

«Los 26 audios demuestran que estas elecciones están viciadas de nulidad. La democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia».

Metido

Además destacó la intervención de Estados Unidos y acusó intento de restauración del viejo orden del narcoestado.

«Desde Washington, los conservadores se han aliado con el narcotráfico y el crimen organizado para restaurar el viejo orden que convirtió a Honduras en un narcoestado».

«Aunque hayan indultado al expresidente condenado por narcotráfico, los crímenes cometidos contra el pueblo no se olvidan».

Que el Tío Sam saque las manos de Honduras



La Presidenta Hondureña, Xiomara Castro, denuncia intervención de #DonaldTrump y advierte que su país enfrenta un golpe electoral#FórmulaNoticias #FelizMartes @Radio_Formula 📻 104.1FM – 1500 AMhttps://t.co/knE3bSkfh3 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 10, 2025

Soberanía

La presidenta Xiomara Castro describió además chantajes, manipulación para inclinar la balanza en las elecciones.

“El pueblo fue sometido a chantaje, extorsión y manipulación del TREP, un ataque directo a su voluntad».

Por ello, Xiomara Castro, Condenó «la injerencia del presidente Donald Trump, quien amenazó al pueblo por apoyar a Rixi Moncada».

«La soberanía pertenece únicamente al pueblo hondureño”, sentenció.

Cabe destacar que previamente agradeció al Pueblo de Catacamas, Olancho:

«…me place inaugurar junto a la presidenta del Poder Judicial y los magistrados de la Corte Suprema, esta Casa de la Justicia».

"La Soberanía no se negocia, la Democracia no se entrega", Presidenta Constitucional de Honduras Xiomara Castro. ✊🏻👊🏻



Nuestra digna Presidenta anuncia acciones para denunciar ante los Organismos Internacionales el Golpe Electoral en curso. Además confirma que hay vicios de… pic.twitter.com/oFToCHGNgj — Gabriel Bonilla HN (@Gabo_BonillaHN) December 9, 2025

Mismo, «donde funcionarán los organismos judiciales. Bienvenidos a esta tierra del oro y del talento”, dijo, previo a su posicionamiento.

Clave

Los 26 audios en Honduras se refieren a grabaciones que, según denuncias, exponen una presunta conspiración o plan de fraude para manipular los resultados de las elecciones generales de 2025.

Un informe pericial internacional, realizado por la empresa colombiana PTC, confirmó la autenticidad de los audios, descartando que fueran manipulados digitalmente o creados con inteligencia artificial.

Supuestamente detallan un plan para boicotear el transporte, la conectividad satelital y la transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de generar desconfianza y desacreditar el proceso electoral.

Se menciona la participación de actores políticos y empresariales, incluyendo a figuras como Cossette López y Tomás Zambrano.

💬"Desde Washington, los conservadores se han aliado con el narcotráfico y el crimen organizado para restaurar el viejo orden que convirtió a Honduras en un narcoestado. Aunque hayan indultado al expresidente condenado por narcotráfico, los crímenes cometidos contra el pueblo no… pic.twitter.com/EpfeYgV7ni — Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) December 9, 2025

El consejero del CNE, Marlon Ochoa, presentó los audios al Ministerio Público como prueba de un «golpe electoral» en marcha, lo que ha generado una crisis política y ha llevado al partido oficialista a desconocer los resultados preliminares que no le favorecían.

Por ende, factor central en la actual crisis electoral y la disputa por la legitimidad de los resultados en Honduras.