Kristi Noem sale de Seguridad Nacional, sigue exluchador Mullin

Trump nombra al senador y excampeón de artes marciales mixtas Markwayne Mullin de Oklahoma para nuevo titular de Seguridad Nacional de EE.UU

Regeneración, 5 de marzo de 2026. En redes destacan que el presidente Donald Trump anunció que destituirá a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Y que propondrá al senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, como su reemplazo.

Adiós

Al tiempo que se destaca que la salida de Noem ocurre tras semanas de críticas por su manejo de la política migratoria y la gestión interna de la agencia.

De hecho, la exgobernadora de Dakota del Sur se convierte en la primera integrante del gabinete despedida durante el segundo mandato de Trump.

Durante una audiencia reciente en el Senado, legisladores de ambos partidos cuestionaron su liderazgo.

E incluso, el senador republicano Thom Tillis calificó la gestión del DHS como un «desastre» y criticó la dirección de la agencia.

Trump anunció el cambio en una publicación en Truth Social, donde agradeció a Noem por su servicio y explicó que asumirá un nuevo cargo como Enviada Especial para el Escudo de las Américas.

Como se sabe, una iniciativa de seguridad regional que la Casa Blanca planea presentar en Florida.

Senado

#DonaldTrump anuncia la primera baja de su Gabinete



Destituye a Kristi Noem, como su secretaria de Seguridad Nacional



La sustituye por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, a partir del 31 de marzo



La decisión se anuncia dos días después que Noem enfrentara un duro… pic.twitter.com/YR9vfPGXlu — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) March 5, 2026

Sin emabrgo, para asumir oficialmente como secretario del DHS, Mullin deberá ser confirmado por el Senado, aunque Trump podría nombrarlo de forma interina mientras avanza el proceso.

Cabe destacar que el presidente Donald elogió al senador como un aliado cercano de su agenda «America First».

Abundó, además que trabajará para reforzar la seguridad fronteriza, combatir la inmigración ilegal y frenar el tráfico de drogas.

Como se sabe, se trata de la seguridad fronteriza, inmigración, lucha contra el terrorismo y protección de infraestructura crítica en EE.UU.

Además

Markwayne Mullin breaks silence… as insiders warn 'this is super high risk' pic.twitter.com/tELLaF3c2W — Simo Saadi (@Simo7809957085) March 5, 2026 NUEVO SECRETARIO DEL DHS ÚLTIMA HORA El elegido de Trump para el DHS, Markwayne Mullin, rompe el silencio… mientras fuentes internas advierten que «esto es de muy alto riesgo».

En su mensaje, Trump explicó que Kristi Noem dejará la titularidad del DHS para asumir un nuevo cargo dentro de una iniciativa de seguridad regional.

De acuerdo con el presidente, la secretaria se convertirá en enviada especial de The Shield of the Americas.

Esto es, una nueva estrategia de seguridad para el hemisferio occidental que será presentada oficialmente el sábado en Doral, Florida.

“Agradezco a Kristi su servicio en Seguridad Nacional”, escribió Trump en su cuenta, donde también resaltó que durante su gestión se obtuvieron “numerosos y espectaculares resultados”, especialmente en materia de control fronterizo.

Nuevo

Mullin, actual senador por el estado de Oklahoma, asumirá el cargo oficialmente el 31 de marzo de 2026.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de Estados Unidos por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)”, escribió Trump en su publicación.

Según el propio Trump, Markwayne Mullin cuenta con un a amplia trayectoria política en Washington. Antes de llegar al Senado, se desempeñó durante una década en la Cámara de Representantes.

Trump subrayó además que Mullin es un “ guerrero de MAGA” y un antiguo luchador profesional invicto de artes marciales mixtas ( MMA, por sus siglas en inglés).

Características que, según el presidente, reflejan su carácter y determinación política.

De acuerdo con el mandatario, señala Univisión, el futuro secretario trabajará para fortalecer la seguridad en la frontera, frenar el ingreso ilegal de criminales y combatir el tráfico de drogas.

“Markwayne será un secretario de Seguridad Nacional espectacular. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó Trump en su mensaje.