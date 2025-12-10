Honduras: LIBRE no reconoce las elecciones y llama a movilizarse

Moncada denuncia injerencia externa en las elecciones. Trump apoyó abiertamente a Asfura, y amenazó con tarifas si no ganaba

Regeneración 9 de diciembre 025– El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) en Honduras anunció en la noche del domingo que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados aún se encuentran en escrutinio.

Rixi Moncada

Rixi Moncada, la candidata del oficialismo, denunció “injerencia” del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Además, afirmó que la bancada política prohibió a los funcionarios facilitar la transición de gobierno, y llamó a sus seguidores a protestas.

El partido de la presidenta Xiomara Castro en Honduras se rebeló contra las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

Nuestra candidata presidencial Rixi Moncada comunicó las decisiones unánimes tomadas por la Coordinación Nacional LIBRE: Desconocimiento de los resultados electorales, condena de la injerencia extranjera y el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, solicitar la nulidad… pic.twitter.com/AvYAIEWyeQ — Partido Libre (@PartidoLibre) December 8, 2025

Los resultados no han terminado de escrutarse una semana después, en medio de una cadena de «fallas técnicas», según informaron las autoridades del CNE.

Moncada, quien ocupa el tercer lugar con el 19,30% de los sufragios, afirmó el domingo que el partido oficialista «no reconoce» los resultados de los comicios.

Enemigos del pueblo

«Por unanimidad el Partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo…

…autores de este golpe electoral en curso», expresó en una rueda de prensa.

Asimismo, Moncada señaló que el partido Libre «ordena a los candidatos electos en este sistema fraudulento no integrar ningún organismo sin autorización del partido».

El compañero @HectorZelaya denunció que la conectividad quedó totalmente destruida durante las elecciones. Señaló que quienes cometieron fraudes en 2013, 2017 y el golpes de 2009 son los mismos que hoy manipularon el proceso. pic.twitter.com/zzITtDzgTO — Partido Libre (@PartidoLibre) December 8, 2025

La candidata alertó de «posibles conexiones directas» entre el Partido Nacional, de Nasry Asfura, y el sistema de transmisión de datos del ente electoral para «la manipulación de los resultados».

Nulidad de las elecciones

Por tanto, insistió, el partido oficialista exigió la «nulidad total de las elecciones».

Y pidió investigar los presuntos «actos de terrorismo electoral cometidos a través del sistema de transmisión».

Además, exhortó a considerar cualquier amaño electoral como un «crimen de traición a la patria», que denunciará «ante la ONU, OEA, CELAC y otros».

Libre llamó el 13 de diciembre «a movilizaciones, asambleas locales y departamentales, protestas, paros y plantones», en lo que llamó una «asamblea extraordinaria de la dignidad nacional».

«A las calles», corearon los militantes de Libre que acompañaron la comparecencia.

En las calles, los seguidores de Moncada estallaron en júbilo al escuchar el desconocimiento de las elecciones, mientras agitaban banderas o encendían bengalas.

Como @PartidoLibre Libre convocamos a la "Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional" el próximo sábado 13 de diciembre y se concede por unanimidad un voto de confianza para el Coordinador General y la candidata Rixi Moncada. pic.twitter.com/HCoKpUPUYD — Russel (@Russel_garay) December 8, 2025

Trump

En la antesala de los comicios, el líder republicano manifestó su simpatía por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien denominó como «el hombre que defiende la democracia».

Trump pidió entonces a los hondureños votar por Asfura para frenar «el avance comunista» e incluso advirtió de «consecuencias graves» en caso de «cambiar los resultados» de las presidenciales.

La candidata de izquierda mostró su desacuerdo ante las declaraciones de Trump, al asegurar el sábado previo a las votaciones: «Me llaman comunista para esconder la verdad».

Y el domingo 7 de diciembre, siete días después de los comicios, Moncada volvió a rechazar «la narrativa imperial de comunismo, utilizada como ataque en contra nuestra».

Hernández

Moncada también reprobó el indulto concedido por Trump, «en el marco del proceso electoral», al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Hernández, militante del Partido Nacional, fue condenado a 45 de prisión en EE. UU. por delitos de narcotráfico.

Orden de Captura Inmediata y con carácter internacional para Juan Orlando Hernández por delitos en contra de Honduras. @JuanOrlandoH @PNH_oficial pic.twitter.com/VgYOK3oBAR — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) December 8, 2025

Solo cumplió un año tras las rejas antes de ser puesto en libertad el pasado 1 de diciembre.

Una noticia que se conoció un día después tras ser anunciada por la esposa del exmandatario.

«Que se ordene su captura internacional», exhortó Moncada este domingo.