Enviado de Trump viajará a Moscú para reunirse con Putin

Donald Trump dijo que no recibirá a Volodímir Zelenski en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa

Regeneración, 26 de noviembre 2025– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su enviado especial Steve Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin, en busca de avanzar en la negociación para poner fin al conflicto en Ucrania.

Witkoff

Steve Witkoff, emisario de Trump, aconsejó a Moscú sobre Ucrania y sobre cómo Putin debería abordar la comunicación con Washington, según Bloomberg.

Trump aseguró que Witkoff estará en la capital rusa y que posiblemente también sea acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner.

Sin embargo, no precisó la fecha de la reunión, cuando fue cuestionado por periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.

Avances

Trump recordó que su equipo ha logrado «avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania».

«El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo», añadió el presidente.

Trump había dado un plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz.

Este fue negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Acuerdo

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército.

Además a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos.

Esta es más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar «socavar» el proceso de paz.