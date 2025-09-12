Estados Unidos honra la memoria de las víctimas del 11S

11S, 24 años: Estados Unidos conmemoró la tragedia con solemnes ceremonias en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania

Regeneración, 11 septiembre de 2025. El país recuerda el 11-S, a 24 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Y por lo cual Estados Unidos conmemoró la tragedia con solemnes ceremonias en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania.

Sin embargo, este año, la fecha, tradicionalmente un símbolo de unidad, ha quedado empañada por la creciente polarización política y el asesinato del activista conservador Charllie Kirk.

Un día antes de la conmemoración, la noticia del disparo que le quitó la vida a Kirk, un activista de 31 años, conmocionó al país.

Señales

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la gravedad del suceso con su presencia en la Zona Cero, mientras que el presidente Donald Trump honró póstumamente a Kirk.

Esto, con la Medalla Presidencial de la Libertad.

Por un lado, las ceremonias de recuerdo se mantuvieron. En la Zona Cero, las familias se congregaron para leer los nombres de los 2,977 fallecidos, un acto que no pierde su solemnidad.

“Se siente igual cada año”, expresó Jennifer Nilsen, cuyo esposo, Troy Nilsen, murió en los ataques.

De manera similar, Michelle Pizzo, viuda de Jason DeFazio, lamentó que las nuevas generaciones no valoren la importancia del día.

Es la última vez que todos estuvimos juntos, afirmó Emma Williamson, una estudiante de 20 años que no había nacido cuando sucedió.

El 11 de septiembre fue también el catalizador de una nueva era.

La respuesta del gobierno estadounidense, bajo la «Guerra contra el Terrorismo en el mundo», desencadenó invasiones en Afganistán e Irak.

Las «misiones antiterroristas» han justificado narrativas intervencionistas que han costado cientos de miles de vidas, en su mayoría civiles, y han desestabilizado regiones enteras.

En ese sentido, la tragedia sirvió como pretexto para una política exterior agresiva que ha llevado a Estados Unidos a una interminable espiral de conflicto.

La clase trabajadora, aquella que en 2001 mostró una unidad admirable, ha sido la más afectada.

El polvo tóxico que se esparció por Manhattan, producto del colapso de las torres, ha causado enfermedades a miles de trabajadores de emergencia y civiles.

A pesar de los miles de millones de dólares gastados en compensaciones, las secuelas persisten.

El aniversario de este 11S es un espejo de las fallas de una nación: la división política, la persistente violencia y el legado de guerra sin fin.





