«Estoy harto, tenemos que actuar», dice Joe Biden tras tiroteo

El presidente Joe Biden se pronunció tras la masacre de este martes en la Robb Elementary School de Uvalde, Texas, en la que murieron al menos 19 niños.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 24 de mayo de 2022.- Tras el tiroteo de este martes en una escuela de Texas, Joe Biden dijo estar harto de la situación que vive su país en el tema de armas. «Estoy harto de esto, tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto sobre esta situación«, lamentó.

El ataque de un joven de 18 años, identificado como Samuel Ramos, acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 19 niños, de la Robb Elementary School. El acto fue sido considerado por el mandatario como luto nacional y pidió hondear la bandera de la nación a media hasta.

«Otra masacre, en Uvalde, Texas, una escuela de chicos hermosos, inocentes, de segundo, tercero y cuarto grado. Cientos de niños vieron morir a sus amigos, por Dios, como si fuera un campo de batalla», mencionó.

Biden recordó en su discurso desde la Casa Blanca la masacre ocurrida en 2012 en la escuela elemental de Sandy Hook, donde un sujeto asesinó a 26 personas. Y lamentó que, desde entonces, han ocurrido casi 900 incidentes de ataques armados en escuelas.

«En el nombre de Dios, ¿cuándo le vamos a hacer frente a los cabilderos de la industria de las armas?», agregó Biden.

Asimismo, Joe Biden reconoció que la mayoría de los estadounidenses apoya la ley de control de armas, y aclaró por qué solo EE.UU. ve constantemente ataques como el ocurrido esta mañana en Uvalde, Texas.

Dijo que otros países enfrentan problemas de salud mental y disputas internas, pero «este tipo de masacres no se dan en otros lugares. ¿Por qué estamos dispuestos a seguir con esta situación? ¿Por qué seguimos permitiendo estas cosas? Es hora de convertir el dolor en acción».

El presidente estadounidense informó que se enteró de lo ocurrido mientras regresaba de Asia, donde se reunió con líderes de la región.