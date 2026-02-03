El envío de ayuda a humanitaria a Cuba, lo que se sabe

Alimentos, enseres e insumos fundamentales a través de la Marina en tanto se resuelve por vía diplomática el envío de petróleo a Cuba
Regeneración, 3 de febrero de 2026. En Guaymas, Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México planea el envío, esta semana, de ayuda humanitaria a Cuba.
Como se indica, se trata de alimentos, enseres e insumos fundamentales, a través de la Secretaría de Marina, en tanto se resuelve por la vía diplomática el envío de petróleo a la isla caribeña por razones humanitarias.
Sheinbaum
“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos…
«…,en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias…
«…, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales.
Lo cual detalló luego de la presentación del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas.
Tema
Cabe destacar que puntualizó que en ninguna de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha abordado el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba.
“Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, con el secretario Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema.
Reiteró:
«Estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos».
Esto es, remarcó, «sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla”, agregó.
Por otra parte Cuba reconoció intercambio de mensajes más no diálogo en términos formales.
«No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes», dijo el vicecanciller De Cossío en una entrevista con la AFP.
Y es que Trump afirmó el domingo que había iniciado conversaciones con Cuba.
Sin embargo, el funcionario de Cuba indicó que busca un diálogo que sea serio, que sea responsable, que descanse en el derecho internacional.
Esto es, basado «en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países».
Bloqueo
Al tiempo que denunció que el recrudecimiento del bloqueo, que llamó asfixia a su economía, resaltó:
«Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad».
Finalmente indicó que Cuba se ha preparado para escenarios que podrían venir con el actual gobierno de Estados Unidos.
E incluso dijo que «no es algo que nos agarra desprevenidos».