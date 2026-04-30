Línea 2 del Metro operará en dos partes por obras para Mundial

Habrán autobuses RTP para apoyar a usuarios afectados por el cierre de cinco estaciones de la línea 2 del metro del 1 al 3 de mayo

Regeneración, 30 de abril de 2026 – El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) informó sobre el cierre temporal de las estaciones Portales y Nativitas desde este jueves 30 de abril, como parte de la renovación para el Mundial de Fútbol.

Dos secciones

Según el comunicado del Metro, la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, funcionará en dos secciones desde el 1 hasta el 3 de mayo.

Esto es a causa de las obras de renovación en las estaciones Portales y Nativitas, que se suman a los cierres temporales de Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

El primer segmento operará de Taxqueña a Xola, mientras que el segundo será de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Además, el trayecto de metro entre Xola y Pino Suárez contará con autobuses RTP para trasladar a los usuarios de un lugar a otro.

Informe

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M) informa que en el marco de los trabajos de rehabilitación integral…

…que se realizan rumbo al próximo Mundial de Futbol, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos circuitos”, anunció el Metro.

Sin embargo, las tarjetas informativas compartidas por el director del STC, Adrián Rubalcava, no garantizan que esas estaciones reabran en la fecha considerada, sino “hasta nuevo aviso”.

El STC especificó que “El tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Adicionalmente, desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso las estaciones”.

Horarios

Aún se deben definir los horarios de operación finales.

Durante el cierre temporal de estas estaciones, el Metro comunicó que el horario de su servicio estos días 1, 2 y 3 de mayo será el siguiente:

Viernes 1 de mayo: 7:00 a 24:00 hrs.

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 hrs.

Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 hrs.

El principal sistema de transporte masivo de la ciudad anunció que ofrecerán más información sobre el funcionamiento de la próxima semana.

Mientras tanto, el servicio seguirá operando normalmente hasta este jueves 30 de abril.