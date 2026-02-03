Inversión de 5.6 billones a infraestructura para Desarrollo con Bienestar

Desarrollo: De 2026 a 2030 inversión histórica en 8 sectores: Energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos

Regeneración, 3 de febrero de 2025. La presidenta Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Mismo que contempla en 2026 una inversión del 2% adicional del PIB y hasta 5.6 billones en total para 2030.

Sheinbaum

Para seguir creciendo con la transformación, presentamos el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Vamos bien y vamos a ir mejor. https://t.co/JDzvYgjNPN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2026

Cabe destacar que se trata del fortalecimiento del Plan México, ya que este año se aumentará 722 mil millones de pesos en infraestructura.

Y, que se suma a los poco más de 900 mil millones ya contemplados en el Presupuesto.

Como se indica de 2026 a 2030 se realizará una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

“Este año, con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más.

«¿Cuánto es esto? 2 por ciento del PIB, o sea la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año, solamente 2 por ciento del PIB. «

«…, en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos, la mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado…

«…, que tiene su característica financiera y otra parte es de inversión mixta».

Y aclaró:

«¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública o sea del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, una comunidad”, explicó.

Aclaraciones

Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal.

Misma en la que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno solo pagaba, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social.

Es decir, abundó, de desarrollo sustentable con bienestar en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés.

“Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, agregó.

La inversión pública, expuso la Jefa del Ejecutivo Federal, impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar.

“La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.

Detalles

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, detalló que el Plan tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento.

Por lo que se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.

Explicó que esta estrategia contempla cuatro pilares para su ejecución:

Por una parte, el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión: Coordinado por la Presidenta, realiza la priorización de proyectos, les da seguimiento y atención oportuna.

Además, Nuevos Vehículos de Inversión: se trata de esquemas especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos.

Actualización de la Normatividad, donde además se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos.

México avanza con una visión clara: desarrollo con justicia social. Con el Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030, el gobierno de la Presidenta @Claudiashein impulsa obras estratégicas para fortalecer la economía y garantizar derechos. 🇲🇽 Infraestructura que transforma… pic.twitter.com/3a3fRWRre1 — Esthela Damián (@esthela_damian) February 3, 2026

Así como una Base de Datos Nacional: para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información para inversionistas como métricas e indicadores.

Con esto, puntualizó, se logrará la Prosperidad Compartida con crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional e incremento de la soberanía, luego de que durante el periodo neoliberal esta perspectiva fuera olvidada.

Banobras

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza, explicó que las inversiones mixtas representan un modelo que garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos.

Agregando que el capital privado acelera los proyectos, con ello el Estado define reglas de operación y objetivos sociales, se comparten beneficios.

Además, no se depende de un sólo presupuesto, se protegen las finanzas públicas y se priorizan el bienestar social y la soberanía.

Como ejemplo de aplicación de un modelo mixto, dijo, se diseñó un vehículo que se utilizó para la compra de las 13 plantas de Iberdrola.

E incluso, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.

Beneficios

De acuerdo con cifras del Inegi, la economía mexicana exportó bienes por 663,407 millones de dólares en todo 2025 e importó 663,045 millones, en ambos casos máximos históricos. Las exportaciones o ventas al exterior subieron 7.83 por ciento anual, su tasa más elevada en tres… pic.twitter.com/wp2NYrICdJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 2, 2026

La subsecretaria de Hacienda, Carmen Bonilla, señaló que los beneficios del Plan son por una parte, establecer una ruta hacia el crecimiento económico, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social.

Junto con ello, garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos.

Busca asimismo promover el desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios.

La presidenta @Claudiashein presentó El Plan de Inversión en Infraestructura para Desarrollo con Bienestar 2026-2030 con una inversión pública histórica de 5.6 billones de pesos.

El 54% en energía; 16% en trenes; 14% en carreteras.

En 2026 la inversión pública será 2% del PIB. pic.twitter.com/Tv5aUGTwrV — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 3, 2026

Asimismo, acelerar las inversiones del Plan México.

Desde luego, garantizar transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.