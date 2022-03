Ex participante de Exatlón será ‘ángel’ de Victoria’s Secret

Desde hace algunos años Gloria Murillo realizó trabajos como modelo fitness y recientemente anunció que será el nuevo ángel de Victoria’s Secret

Regeneración 17 marzo 2022. La atleta mexicana de 26 años Gloria Murillo quien destacó por su participación en el reality Exatlón México en 2018 anunció que ahora incursionará en el modelaje.

Desde hace algunos años Murillo realizó trabajos como modelo fitness y recientemente anunció que será el nuevo ángel de Victoria’s Secret.

Mediante sus redes sociales, Gloria Murillo dio a conocer que será embajadora y angelita de la marca estadounidense.

«¡Feliz de anunciar mi colaboración con Victoria’s Secret Mexico! Me uno como embajadora y nueva Angelita de VS. Un sueño trabajar con una marca que empodera a las mujeres de todo el mundo”, publicó junto a una foto.

En la imagen, Gloria aparece usando lencería negra de encaje y con las famosas alas que usan los ángeles de Victoria’s Secret.

Cabe señalar que la atleta también es la imagen de Adidas.

Hace unos días, Gloria Murillo denunció a su ex novio Alejandro Zavala por haberla violentado física y psicológicamente.

Aseguró que se atrevió a hacer la denuncia para motivar a mas mujeres que estén pasando por lo mismo a que no se queden calladas.

«Hoy, después de ver a miles de mujeres marchar y alzar la voz por sus derechos me siento más fuerte que nunca y NO ME SIENTO SOLA”, indicó la atleta.