Exitosas medidas del gobierno de Guatemala contra delincuencia

Guatemala pasa a Estado de Prevención. 83 pandilleros de alta peligrosidad detenidos. Cae 33% extorsión y 50% homicidios

Regeneración, 18 de febrero 2026- (Redacción) El estado de sitio que instauró el gobierno de Guatemala hace un mes para combatir la violencia de las maras finalizará el lunes y será sustituido por uno de prevención, que es menos restrictivo y no necesita la aprobación del Congreso.

Bajo el llamado Plan Centinela, policías y soldados realizarán patrullajes conjuntos en la zona metropolitana con altos índices de extorsión y asaltos y en municipios aledaños.

Así dijo el Ministerio de la Defensa en un comunicado.

Estado de prevención

Como se sabe se trata de la respuesta a los ataques del narco así como la colusión de políticos para debilitar el gobierno democrático.

Esto tal como lo ha señalado el propio presidente de la república de Guatemala, Bernardo Arévalo; quien anunció que el estado de prevención que se aplicará para asegurar la seguridad comenzará el martes.

En un estado de sitio, el gobierno limita derechos constitucionales y puede arrestar a individuos sin necesidad de una orden judicial.

En un estado de prevención, sin embargo, esta posibilidad ya no está permitida. Además, puede renovarse sin necesidad de controles por parte del poder legislativo.

A inicios de año, tras varios disturbios, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 10 policías una mañana como venganza por la disolución de esos altercados.

Resultados

De acuerdo con Arévalo, la estrategia del estado de sitio que fue aprobada por el Congreso mostró resultados efectivos.

Entre esos resultados se encuentra la interrupción de las comunicaciones y la organización entre pandilleros dentro de las cárceles.

El presidente mencionó que durante ese periodo se detuvo a 83 pandilleros de alta peligrosidad y las extorsiones disminuyeron en un 33%.

Asimismo, el número de homicidios se redujo a la mitad en comparación con el mismo lapso del año anterior, aunque no presentó cifras específicas sobre esto.

Logros

Hoy estamos en uno de los barrios que por décadas ha sido utilizado para albergar a quienes siembran el terror y el miedo en nuestra sociedad. Y estamos aquí para dar inicio al Plan Centinela Metropolitano.



Estamos recuperando las cárceles, las calles, los barrios. Estamos… pic.twitter.com/J8Hb0KXvyZ — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 17, 2026

Uno de los logros más significativos, según el presidente, fue el término de un censo con la cantidad de personas encarceladas, con sus respectivas identidades.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, explicó que en Guatemala existen 25 prisiones, con capacidad para 6,000 internos.

Sin embargo, estos centros están saturados con 23,700 prisioneros.

El presidente también indicó que durante este tiempo se confiscaron 5 toneladas de cocaína, lo que representa el mayor decomiso en la historia.

Extradición

Además, se logró la extradición de 7 personas para ser juzgadas en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

A comienzos de 2025, Estados Unidos catalogó a la Mara Salvatrucha como organización terrorista y lo hizo también con el Barrio 18 en septiembre de ese mismo año.

Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.