Exportaciones de Aguacate a Estados Unidos Crecen 35 por ciento

México exportó más de 501 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos en el primer cuatrimestre de 2026, reportó la Sader

Regeneración, 31 de julio de 2026.– El sector agroalimentario mexicano registró un incremento del 35 por ciento en envíos de aguacate durante el primer cuatrimestre.

La dependencia federal confirmó que los productores nacionales enviaron 501 mil 824 toneladas del fruto hacia el mercado estadounidense.

Este volumen representa un aumento substancial de 370 mil 551 toneladas adicionales en comparación con el periodo previo.

Los datos oficiales reflejan la sólida tendencia positiva del comercio exterior en la industria frutícola nacional.

Por su parte, el mes de marzo registró el pico más alto de envíos con 148 mil 511 toneladas comercializadas.

Este resultado mensual significó un alza del 57 por ciento de este fruto frente al mismo ciclo del año pasado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural enfatizó que el aguacate “contribuye al desarrollo económico de las regiones exportadoras”.

De este modo, la demanda norteamericana consolida la estabilidad financiera de las familias dedicadas al cultivo agrícola.

Impacto económico en las principales regiones productoras del país

En el marco del Día Internacional del Aguacate, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural difundió las cifras del dinamismo comercial.

Las entidades más favorecidas por este repunte económico son Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit.

La derrama económica fortalece la infraestructura rural y genera miles de empleos directos en los campos mexicanos.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso para mantener la calidad sanitaria y fitosanitaria de exportación.

Asimismo, las estadísticas ubican al fruto como un pilar fundamental de la balanza comercial entre ambos países vecinos.

Durante el ejercicio anterior, este cultivo se posicionó como el segundo producto agroalimentario más vendido hacia los

Estados Unidos. Las ventas anuales alcanzaron un valor comercial de 3 mil 653 millones de dólares en el mercado internacional.

Esta cifra representó el 8.1 por ciento de las exportaciones agroalimentarias totales de la nación.

Hoy celebramos uno de los frutos más emblemáticos de México: el aguacate.



En la #STPS impulsamos el Certificado Laboral para la Agroexportación, una iniciativa que promueve condiciones de trabajo digno en el campo mexicano, con acceso a seguridad social y salarios justos. 🥑🇲🇽 pic.twitter.com/aYNMwwr3q2 — STPS México (@STPS_mx) July 31, 2026

Posicionamiento del sector agroalimentario en el mercado internacional

De igual manera, el crecimiento de los envíos ratifica el liderazgo productivo de los agricultores en la región norteamericana.

La coordinación constante entre productores y autoridades garantiza el suministro continuo del producto en las cadenas distribuidoras.

Las estimaciones oficiales proyectan que el volumen de ventas mantendrá su ritmo ascendente los próximos meses.

El aguacate mexicano consolida su preferencia entre los consumidores y comerciantes del país vecino.

Finalmente, el reporte oficial demuestra la resiliencia del campo mexicano frente a desafíos comerciales globales y regionales.

El trabajo conjunto de las comunidades agrícolas fortalece la presencia del país en mercados altamente competitivos e internacionales.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantendrá el apoyo técnico a las brigadas productoras de las entidades exportadoras.

Con estas acciones, México reafirma su papel como proveedor estratégico de alimentos de alta calidad.