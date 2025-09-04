Fallece Emmanuel atropellado en rodada de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas amenaza a periodista: » Ya bájale de h….s». Madre de Emmanuel (QEPD) pide justicia, buscará reclasificar delito a homicidio

Regeneración, 4 de septiembre 2025. En redes destacan que el joven identificado como Emmanuel falleció luego de que fue atropellado por un motociclista en la rodada que convocó Sandra Cuevas.

Como se sabe, el evento el domingo pasado, mismo encabezado por la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Sin embargo, el periodistas Jiménez, especialista en nota roja publicó la respuesta de la mamá de Emmanuel a la derechista Cuevas:

🚨 LE CONTESTA A SANDRA CUEVAS la madre de Emmanuel que murió en su rodada



"Esta señora salió en una entrevista diciendo que ese no era su muerto, como valiéndole la vida de mi hijo, cuando siento que ella también tiene parte de RESPONSABILIDAD, ella no siente mi dolor".



Por…

«Esta señora salió en una entrevista diciendo que ese no era su muerto, como valiéndole la vida de mi hijo,…»

«.. cuando siento que ella también tiene parte de RESPONSABILIDAD, ella no siente mi dolor«.

Seguidamente, el periodista indica:

«Por favor compartan para que las autoridades hagan algo al respecto, se prohíban ese tipo de rodadas ilegales y se castigue a los responsables…».

"Ya, Jiménez, déjame en paz. Bájale de huevos": Sandra Cuevas lanza advertencia al periodista @c4jimenez

Por otra parte, la víctima de 21 años falleció después de estar varias horas internado en el hospital Rubén Leñero.

Mismo impactado por un motociclista en la avenida Insurgentes Sur y Sullivan, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Y es que en redes se precisa que Emmanuel se encontraba sobre una rampa de salida de un edificio acompañado de su novia y un amigo.

Sin embargo fue arrollado por un motociclista, quien también salió proyectado hacia el pavimento.

Lo anterior, según consta en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-2C/D/02317/08-2025, iniciada por lesiones culposas.

Seguidamente se indica que Después del deceso del joven, su madre buscará que se clasifique el delito dcomo homicidio.

Asimismo como parte de la indagatoria se le finque responsabilidad a la ex edil, quien convocó la rodada donde se aseguraron 113 motocicletas y cinco vehículos razer.

Por otra parte, se precisa que el cuerpo de Emmanuel será velado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y descansará en un panteón de esta entidad.

Asimismo, en un mensaje difundido en redes sociales, Cuevas minimizó los hechos al referirse a la víctima únicamente como “el muerto” y aseguró que el percance no estaba relacionado con su evento.

Además, acusó al periodista de recibir dinero del narcotráfico y lo amenazó con exponer aspectos de su vida personal:

“Si tú no quieres que yo publique con el cabrón que tú te acuestas, respeta”.

Y es que, Jiménez respondió afirmando que no teme a sus amenazas:

"VALIÉNDOLE la VIDA d MI HIJO… ELLA TIENE PARTE d RESPONSABILIDAD”

Es la mamá d Emanuel, el joven q murió por la rodada de @SandraCuevas_

Su hijo agonizaba mientras Cuevas festejaba su “rotundo éxito"… y decía q ese no era su muerto.@SSC_CDMX detuvo a 1.



El caso #C4EnAlerta

“Qué podemos esperar de una mujer como esta (…) Señora, no me quiera asustar, me da risa (…) de amenazas como usted, yo vivo todos los días”.

Como se sabe Sandra Cuevas busca fundar su propio partido político tras no haber conseguido una candidatura al Senado con Movimiento Ciudadano ni respaldo de la oposición.

Para mayores datos, presentamos lo publicado por RegeneracionMx el dia 1 de septiembre y donde presume: «Sin muertos».

Desastre de rodada convocada por Sandra Cuevas, asistentes sin casco, motos sin placas. Escapista atropella a ciudadano quien tuvo que ser hospitalizado.

Como se sabe la exdelegada de Cuauhtémoc convocó a una rodad en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

La derechista y exaltada opositora de derechas publicó que todo bien y subraya que lo mejor es que no hubo muertos.

«¡Gran rodada! Previamente nos coordinamos con el secretario de gobierno».

«Todo salió bien gracias a Dios. Registramos 2 caídas, 35 motos retenidas ilegalmente, lo mejor, ¡sin muertos! Gracias por sumarse. ¡Nada que no hayamos vivido!»

Sin embargo, debido al reporte de una rodada que se convocó a través de redes sociales para reunirse en las inmediaciones del Monumento a la Revolución para el evento Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad.

«Durante los puntos de revisión se detectó que varios de los tripulantes no portaban el casco de protección obligatorio».

Sandra Cuevas organiza rodada junto con el lider de la choquiza de Ecatepec

Además, algunos otros no tenían placa de circulación y otros más no contaban con los documentos requeridos para acreditar la legal propiedad de las motocicletas.

Y tampoco, las licencias y tarjetas de circulación necesarias.

Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares.

Por otra parte se indica que una persona fue detenida debido a que trató de evitar el punto de revisión y atropelló a una persona que requirió ser trasladada a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana «reitera su compromiso de realizar acciones de vialidad y seguridad, durante las diferentes rodadas que se lleven a cabo en la Ciudad de México».

Esto, para salvaguardar la integridad física de los participantes.