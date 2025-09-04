Playa Bagdad: Antes basura espacial hoy mortandad de especies

La Laguna Madre se asfixia: muerte masiva de peces y crustáceos. Filmarán documental en Playa Bagdad sobre daños a costas por basura espacial

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. Playa Bagdad, Tamaulipas, sitio donde se denunció la caída espacial de Elon Musk ahora es escenario de mortandad de especies lagunares.

Y es que se trata de una denuncia hecha por la asociación Conibio Global A.C, dedicada a la protección de la naturaleza.

Dicha asociación precisa los datos obtenidos durante una inspección realizada por los ambientalistas en las últimas horas.

«Durante el recorrido del dia de hoy nuestros técnicos comunitarios, se percataron de un hecho alarmante: miles de peces y crustáceos han aparecido muertos esta mañana..:»

«… en diferentes zonas de la Laguna Madre».

Por otra parte, precisan que se trata de un problema de escasa agua en dicho sitio y las medidas de remediación necesarias.

«Tras el análisis preliminar, todo indica que esta situación se debe a los bajos niveles de agua combinados con las altas temperaturas que estamos enfrentando».

Esta combinación provoca una drástica disminución «en el oxígeno disuelto, elemento esencial para la vida acuática», se precisa.

Lo más preocupante «es que no solo hemos encontrado fauna marina afectada».

«… también estamos registrando decenas de aves muertas en las zonas de anidación, lo que evidencia que la escasez de alimento ya está impactando directamente a otras especies».

Este fenómeno pone en riesgo el «equilibrio ecológico de la Laguna Madre, hábitat de cientos de especies que dependen de un ecosistema saludable para sobrevivir».

Acciones

Por otra parte, los ambientalistas precisan que con anterioridad se tomaban medidas para paliar la falta de agua y piden acciones de las autoridades.

«Anteriormente se creaban zanjas con retroexcavadora para inyectar agua del mar a la laguna, aunque esto depende de las autoridades».

«.., estaremos atentos de cuáles serán las acciones para ayudar a la fauna marina que aún vive y espera ayuda».

Cabe destacar que por otra parte la asociación anunció que Playa Bagdad será sede de una filmación de una importante compañía mundial.

Esto, para un documental que habla sobre las afectaciones de las comunidades costeras cerca de plataformas de lanzamientos espaciales.

«En octubre llegan a México e inicia el rodaje donde tendremos participación, Playa Bagdad para el mundo», indican.

Lagunas y playas

Playa Bagdad y la Laguna Madre son dos destinos turísticos en el estado de Tamaulipas, México, que se encuentran muy cerca uno del otro.

Playa Bagdad es una popular playa ubicada en la ciudad de Matamoros, conocida por sus dunas de arena, oleaje tranquilo y diversas actividades.

En tanto que la Laguna Madre es un cuerpo de agua costero y Área de Protección de Flora y Fauna.

No es una playa, pero ofrece un ambiente de tranquilidad y belleza natural, donde se practica pesca deportiva (especialmente de jaiba y camarón).

Así como paseos en lancha para avistamiento de aves como pelícanos y garzas. Como se sabe santuario para la tortuga lora.

Sheinbaum

Con relación a la caída de basura espacial la presidenta Sheinbaum lo denunció en las Mañaneras del Pueblo y tomó medidas para su remediación.

Y es que la presidenta corroboró daños ambientales por basura espacial de la nave Starship 36 de SpaceX que se dispersó en torno a playa Bagdad.

Tal como lo plantea ContrapuntoMx, el asunto es de suma relevancia ya que:

«Como si fuera ciencia ficción, la basura espacial de Elon Musk ha llegado a las costas de Playa Bagdad, Matamoros, miles de fragmentos, piezas metálicas, tanques y residuos plásticos..:»

«… provenientes de los juguetitos de Starship de SpaceX, propiedad del señor Musk, comenzaron a llegar con fuerza tras las últimas explosiones de prueba en la base fronteriza de Starbase en Texas».

No es accidente

En el análisis el portal destaca que lo que parecía un “accidente aislado” se ha convertido en una crisis ambiental y política que pone en juego la soberanía mexicana.

Además, conlleva afectaciones los derechos de las comunidades costeras y la impunidad con la que operan las grandes corporaciones tecnológicas.

E incluso indica que en esa ocasión se detectaron ·al menos «once tanques y decenas de estructuras con logotipos de SapeX dispersas por la playa, además de microfragmentos de plásticos y adhesivos».

Los cuales «amenazan la cadena alimenticia marítima».

En la ocasión, los pobladores advierten que los desechos representan un riesgo directo para la tortuga lora, especie en peligro crítico y que acostumbra desovar precisamente en estas costas.

Desde luego representa, dice ContrapuntoMx, una amenaza «para la pesca local, sustento de cientos de familias».

«Lo que está en juego no solo es la limpieza de las playas; sino la integridad cultural y económica de quienes dependen del mar para vivir», sentencia el portal.