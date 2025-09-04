Reforma miente con todos sus dientes

Falso de toda falsedad que nuevos ministros de Suprema Corte hayan festejado en lujoso restaurante. Reforma debe disculparse: Sheinbaum

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: El derecho a la información es un pilar de la democracia y no puede ser usado para propagar mentiras.

Su postura surge de la polémica generada por el diario Reforma, que publicó una nota sobre una supuesta cena de festejo de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, en un restaurante de lujo. La presunta ubicación: el exclusivo restaurante Au Pied de Cochon en Polanco.

La respuesta del Ministro Aguilar

Ante la acusación, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, respondió con contundencia.

Desmintió por completo la información, afirmando que la nota era «falsa» y que no hubo ningún festejo. Su respuesta, con «temple», fue directa, mientras se acercaba a saludar amablemente a la periodista:

«Es falsa la nota. Puro trabajo. Estuvimos trabajando hasta la 1:30».

Este contraste entre lo publicado y la realidad avivó la indignación de la mandataria, quien aseguró que, de haberse cometido un error, el periódico debería ofrecer una disculpa a sus lectores.

El ministro Aguilar, conocido por ser el primer presidente de la Corte elegido por voto popular, es una figura que ha enfatizado su compromiso con la austeridad, por lo que la noticia de una cena de lujo lo ponía en una contradicción pública.

Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Calificó la nota como «propaganda basada en la mentira».

Además, cuestionó cómo un medio puede hablar de «derecho a la información» cuando difunde falsedades.

La crítica no es solo sobre el contenido de la nota, sino sobre la ética periodística.

Esto, en un contexto donde los nuevos ministros de la Corte han sido ligados a las políticas de la Cuarta Transformación y a la prometida austeridad del poder judicial.

Y es que, este tipo de supuestas noticias buscan sembrar la desconfianza.

Desde luego por el hecho de que el supuesto restaurante sea un lugar de alto nivel, con precios elevados, ingredientes importados y clientela de élite.

Lo cual, añade un toque de dramatismo al relato, buscando minar la credibilidad de los nuevos funcionarios.