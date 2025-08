Fallece un hombre tras caer durante concierto de Oasis en estadio Wembley

La gira del regreso de Oasis no ha dejado de estar en la controversia y ahora se suscitó un accidente en el mítico estadio de Londres.

RegeneraciónMx, 3 de agosto de 2025.- Un trágico incidente marcó el regreso de Oasis a los escenarios. Un hombre de unos 40 años murió durante su presentación en el estadio Wembley, en Londres.

La policía metropolitana informó que los servicios de emergencia fueron alertados a las 22:19 horas, luego de que se reportara una persona gravemente herida dentro del recinto.

Pese a la intervención de policías, médicos y personal de ambulancia presentes, el hombre fue encontrado sin vida, con lesiones compatibles con una caída, confirmó el comunicado oficial.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher expresaron su pesar a través de la BBC, asegurando estar “conmocionados y tristes” por lo ocurrido, y enviaron sus condolencias a los familiares.

Las autoridades señalaron que el estadio se encontraba completamente lleno, y solicitaron a los asistentes que compartan cualquier información que pueda esclarecer los hechos.

A pesar de la tragedia, el estadio de Wembley confirmó que el concierto programado para este domingo continuará según lo previsto, sin cambios en la agenda.

Esta sería la última de las siete presentaciones de Oasis en Londres, tras su esperada reunión luego de 16 años separados, que inició a principios de julio.

BREAKING: A man has died after falling at Wembley Stadium during last night’s Oasis concert, according to the Metropolitan Police.@JayneSeckerSky has the latest.



