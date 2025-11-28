Fallecen dos Guardias Nacionales tras tiroteo en Washington

Ciudadano afgano identificado como sospechoso. Trump promete castigo y despliega 500 efectivos adicionales en Washington D.C

Regeneración, 27 de noviembre de 2025.– Un tiroteo sacudió el centro de Washington DC, cerca de la Casa Blanca. El violento incidente dejó como saldo la trágica muerte de dos miembros de la Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del edificio presidencial. Entre las personas lesionadas estaban los dos miembros de la fuerza de seguridad.

La Policía Metropolitana de DC pidió evitar la zona de inmediato. Las autoridades trabajaron para asegurar el perímetro.

El sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años. pic.twitter.com/85eQLoq7R6 — Eric Grimberg 🇦🇷 🎗 (@EricGrimberg1) November 27, 2025

Identidad y Perfil del Sospechoso del Ataque

El atacante, ya bajo custodia, fue identificado. Se trata de Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años.

Además, el reporte indica que Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021. Presuntamente, utilizó una pistola para perpetrar el atroz ataque.

Al mismo tiempo, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó el deceso de los militares. Lamentó que «estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país».

Se confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, una de los dos integrantes de la Guardia Nacional atacados cerca de la Casa Blanca, en #Washington D.C. El presidente Donald #Trump informó que el segundo elemento, Andrew Wolfe, “lucha por su vida”. pic.twitter.com/SLftECfQWx — Nacho Lozano (@nacholozano) November 28, 2025

Trump Califica el Hecho de «Terrorismo»

El presidente Donald Trump se pronunció con firmeza sobre el suceso. Calificó el «atento atroz» como «un acto malvado, un acto de odio y un acto terrorista». El mandatario prometió un castigo severo al responsable.

Previamente, el presidente había reportado a los hombres «gravemente heridos». En ese momento dijo que «el animal que disparó a los dos guardias nacionales […] pagará un precio muy alto».

Asimismo, el mandatario prometió una investigación masiva. Declaró que «cada persona de Afganistán que haya llegado a suelo estadounidense en la Administración Biden» será revisada. El presidente mencionó que la «principal amenaza» es la de los migrantes irregulares.

🚨BREAKING: Pete Hegseth announces Trump will send 500 more troops to D.C. after the shooting.



This is what authoritarians do: create chaos, then use the chaos as an excuse to flood the streets with more military force.



D.C. didn’t need troops in the first place – and two… pic.twitter.com/qZv0D5FbDU — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 26, 2025

«ÚLTIMA HORA: Pete Hegseth anuncia que Trump enviará 500 tropas más a DC después del tiroteo. Esto es lo que hacen los autoritarios: crean caos y luego utilizan el caos como excusa para inundar las calles con más fuerza militar. En primer lugar, DC no necesitaba tropas, y dos guardias pagaron el precio de la maniobra de Trump.»

Despliegue Militar para Reforzar la Seguridad Capitalina

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el inmediato refuerzo de seguridad en la capital. El presidente Trump solicitó el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional.

Consecuentemente, 500 soldados adicionales serán enviados urgentemente a Washington, DC..

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, afirmó que trabajan con las autoridades locales. La Casa Blanca, «totalmente cerrada», confirmó un funcionario a RIA Novósti.

Por consiguiente, los despegues del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan fueron suspendidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) citó «motivos de seguridad» para la medida.