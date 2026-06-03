Trump arremete contra Netanyahu: «Estás jodidamente loco»

Trump y Netanyahu sostienen llamada, luego de que Irán suspendiera negociaciones sobre acciones israelís en el Líbano

Regeneración, 3 de junio 2026– De acuerdo con un reporte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió de manera enérgica a su contraparte israelí, Benjamin Netanyahu, debido a las advertencias de Israel sobre la reactivación de los bombardeos aéreos en los alrededores del sur de Beirut.

Trump dice que los informes sobre una llamada telefónica en la que se desató contra Benjamin Netanyahu son ciertos.



Trump dice que llamó a Netanyahu "loco" y le recordó que lo había mantenido fuera de la cárcel.



Trump dice que está harto de las constantes peleas de Netanyahu… pic.twitter.com/zOzzzT7GKK — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) June 3, 2026

Exclamaciones

“¿Qué demonios estás haciendo?”, exclamó el presidente estadounidense al primer ministro israelí durante la charla telefónica del lunes, según Axios.

Este es un portal estadounidense que frecuentemente publica noticias sobre diálogos de alto nivel entre ambos líderes.

El informe, que ha sido cuestionado en los medios de comunicación de Israel, citó a un funcionario estadounidense que resumía lo que Trump le dijo a Netanyahu:

«Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto».

🚨 ÚLTIMA HORA: Benjamín Netanyahu abordó los reportes sobre tensiones con Donald Trump y aseguró que su relación con el presidente estadounidense sigue siendo sólida.



"Trump y yo estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales respecto a Irán. Mi relación con el presidente… pic.twitter.com/pkT32sUJaZ — Isaac (@isaacrrr7) June 3, 2026

Conversación

La conversación ocurrió tras la orden de Netanyahu al ejército israelí para reanudar los bombardeos en el área de Dahiya, al sur de Beirut, contra Hezbollah.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron a los civiles libaneses que evacuaran zonas del sur de Beirut, lo que causó la huida de miles de personas.

El martes, Irán anunció la pausa en las negociaciones de paz con Estados Unidos debido a las acciones israelíes en el sur del Líbano.

La charla telefónica entre Trump y Netanyahu tuvo lugar justo después de esta declaración.

Antecedente

El año anterior, Trump se mostró visiblemente molesto, afirmando que Irán e Israel «no tienen ni idea de lo que están haciendo».

Esto fue en medio de un intercambio de ataques que duró 12 días, incluyendo uso de fuerza aérea, misiles y drones.

Trump enfrenta presiones de diferentes sectores dentro del Partido Republicano.

Algunos aliados proisraelíes piden que Estados Unidos aumente su confrontación con Irán, mientras que otros buscan una rápida solución a la guerra.

Filtración

Mark Levin, un presentador de programas de entrevistas proisraelí, comentó que «el régimen iraní se beneficiará de esa filtración.

Al vernos como débiles y desesperados por un acuerdo, llegando incluso a defender a Hezbollah».

Netanyahu también enfrenta presión política.

Esta semana, el parlamento israelí aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca disolver la Knesset y realizar elecciones anticipadas.

Y su juicio por corrupción continuará después de varios aplazamientos debido a la situación de seguridad en Israel.