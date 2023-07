Familia de “Chiquimarco” podrían pedir prisión preventiva contra el árbitro tras violencia intrafamiliar

Abogado de la exesposa de “Chiquimarco” señaló que podrían pedir prisión preventiva en contra del árbitro si las amenazas continúan.

Regeneración Mx, 26 julio 2023 . Durante una conferencia de prensa, la hija y exesposa de Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como “Chiquimarco” narraron los episodios de violencia que vivieron durante casi 28 años al lado del árbitro.

Esto luego de que “Chiquimarco” fuera vinculado a proceso el pasado 13 de julio, por violencia intrafamiliar y se solicitara una orden de restricción en su contra para evitar que se pudiera acercar al domicilio que compartió con su esposa durante 28 años.

Sin embargo, la exesposa señaló que las amenazas persisten, pues el árbitro encontró la forma de amenazarla tras denunciarlo.

“Me amenazó (por denunciarlo), me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito y que me van a poner en paz a mí y a mi familia. Sé que es cierto porque él es así de vengativo y violento. De alguna manera todo lo que él dijera yo tenía que tomarlo en cuenta y la verdad me frustré mucho, pero finalmente me animé a denunciarlo”, contó la exesposa del ahora analista deportivo de TUDN.