FCE: 2.5 Millones de Libros Gratis para Juventudes del Continente

El FCE distribuye 2.5 millones de libros en el Zócalo y Latinoamérica. Taibo II elogia a Sheinbaum y apuesta por la lectura como herramienta de conciencia frente a EE. UU

Regeneración, 23 de diciembre de 2025.– El Zócalo se llenó de letras. La presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Clara Brugada y la secretaria de Cultura Clauda Curiel, junto a Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), encabezaron un acto masivo de justicia cultural.

Presentó la colección «25 para el 25». En realidad son 27 títulos, pero el entusiasmo desbordó el cálculo inicial. La meta es clara: democratizar el pensamiento.

Lectura contra el imperio

Taibo no se guardó nada. Elogió la firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al vecino del norte. «Nuestra Presidenta resiste las bufonadas y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos», soltó con fuerza.

Mientras en el norte prohíben libros, aquí se regalan. La cifra es contundente: 2 millones y medio de ejemplares circulan ya por el continente. Es un golpe seco contra la barrera del dinero.

Que no falten libros en ningun país del continente. «Que no se pueda decir que un estudiante en la Ciudad de México no pudo leer por un problema económico», sentenció el funcionario.

Conciencia frente a la pantalla

La lectura es trinchera. Taibo explicó que leer permite a los jóvenes «confrontar los caminos más fáciles de la diversión».

Las redes sociales no construyen comunidad; los libros sí. «Cuando leemos en latinoamericano, somos ciudadanos de un continente unido por años de lucha», afirmó el escritor.

En tiempos de Pinochet, es momento de voltear a El Che, porque como dijo: “El conocimiento nos hace responsables.”



Llegan los libros del 25 para el 25 del @FCEMexico. En tiempos de intervención, México apuesta por la cultura como trinchera antifascista y por las juventudes como… pic.twitter.com/wXmXqkrdNj — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) December 18, 2025

Una red tejida con esfuerzo

La logística fue una odisea política. Se imprimieron textos en Colombia, Argentina, Chile, Perú y México. Hubo que saltar muros ideológicos y crisis de papel.

En Argentina, el gobernador de Buenos Aires rescató el proyecto tras el desplante del gobierno nacional. En Venezuela, el presidente rompió el protocolo para repartir ejemplares.

Díaz Canel en Cuba, Petro en Colombia, y Maduro en Venezuela encabezaron la distribución de ejemplares con sus propias comunidades lectoras.

Mientras que en la librería del FCE en Perú, así como en Guatemala, y Uruguay ya recibieron juventudes lectoras con ganas de hacerse de su ejemplar.

«El libro mueve información, el libro mata telarañas, el libro propone», explicó Taibo II con su estilo habitual.

Hoy participamos en el lanzamiento del proyecto “25 para el 25”, desde #Cuba, hermosa iniciativa de la querida Presidenta @Claudiashein, que interpretamos como un puente de papel y tinta que une a las juventudes de nuestra América: ¡más de 2 millones de libros gratis para ellos! pic.twitter.com/DETCRmwJvL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 18, 2025

La infantería de la cultura

El director del FCE saludó a las 24 mil Salas de lectura. Destacó a las «maestras jubiladas de izquierda» que sostienen el aparato cultural en los barrios.

Lo mismo que Clubes de lectura de marinos, bomberos, policías, y enfermeras que nutren el músculo de la #RepúblicaLectora

La Presidenta definió este acto como la “gran revolución de las conciencias”. No es solo papel y tinta. Es un acto de transformación política profunda.

Al final, el Zócalo fue una fiesta de la palabra. Cada asistente se llevó un libro bajo el brazo. Fue un acto de soberanía intelectual frente al mercado.

«¡Viva la República Latinoamericana de los lectores!», gritó Taibo. Y el eco, ojalá, llegue hasta la Patagonia.