México por diálogo EE.UU y Venezuela. Respeto mutuo, solución pacífica de controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza
Regeneración, 23 de diciembre de 2025. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante la sesión informativa sobre la situación de Venezuela, Héctor Vasconcelos subrayó la política exterior de México que sostiene la autodeterminación y la solución pacífica de controversias.
Subrayó que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político.
Venezuela
Además, instó al máximo órgano de la ONU a realizar oficios para contribuir a desescalar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
así como a promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.
«Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional».
Así dijo el diplomático mexicano.
Recordó asimismo que América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo.
E incluso, señaló, se caracteriza por la solución pacífica de las controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza.
Estable
«La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional.
«Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no sólo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional».
Seguidamente, atajó señalando el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas: Ninguna diferencia entre Estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza.
“La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen, invariablemente, a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional”.
Exterior
Por otra parte, declaró el mandato Constitucional de la política exterior mexicana. Esto es, la no intervención, la solución pacífica de controversias.
Además como se indica, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
«, nuestro país apoya el diálogo y la negociación como únicas vías para resolver diferencias entre naciones, sin importar del país o región de que se trate».
Solución
Precisó que hace más de 5 años México ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela.
Esto es, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos.
“Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde, exclusivamente, al pueblo venezolano determinar su futuro político».
Por ello, «hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos».
E incluso pidió a las partes, «actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación”.
Al tiempo que señaló, nuevamente que México podría fungir como mediador, en caso de que se le solicite.
Esto, para aliviar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela para encontrar una solución que evite cualquier confrontación.