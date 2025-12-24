Autodeterminación, mediación, paz: México en Consejo de Seguridad ONU

México por diálogo EE.UU y Venezuela. Respeto mutuo, solución pacífica de controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza

Regeneración, 23 de diciembre de 2025. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante la sesión informativa sobre la situación de Venezuela, Héctor Vasconcelos subrayó la política exterior de México que sostiene la autodeterminación y la solución pacífica de controversias.

Subrayó que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político.

Venezuela

Además, instó al máximo órgano de la ONU a realizar oficios para contribuir a desescalar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia en torno al tema de Venezuela y sus muchas implicaciones. Tuve el honor de presentar la posición de México: pic.twitter.com/uwN68i3hXn — Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) December 23, 2025

así como a promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

«Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional».

Así dijo el diplomático mexicano.

Recordó asimismo que América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo.

E incluso, señaló, se caracteriza por la solución pacífica de las controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza.

Estable

«La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional.

"Venezuela no es la amenza. La amenaza es el incumplimiento del derecho internacional"



Embajador de Venezuela ante la ONU pic.twitter.com/I8U6P33wnd — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 23, 2025

«Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no sólo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional».

Seguidamente, atajó señalando el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas: Ninguna diferencia entre Estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza.

“La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen, invariablemente, a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional”.

Exterior

El embajador de Estados Unidos reitera que no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Afirma que usarán "todo el poderío" de Estados Unidos para enfrentarse a los "cárteles de la droga". pic.twitter.com/3deBR3tvFv — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 23, 2025

Por otra parte, declaró el mandato Constitucional de la política exterior mexicana. Esto es, la no intervención, la solución pacífica de controversias.

Además como se indica, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

El embajador de Rusia asegura que las acciones de Estados Unidos no se limitarán a Venezuela, sino que sientan un "precedente".

"¿Por quién doblarán las campanas la próxima vez?" pic.twitter.com/qUEJw20Jw4 — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 23, 2025

«, nuestro país apoya el diálogo y la negociación como únicas vías para resolver diferencias entre naciones, sin importar del país o región de que se trate».

Solución

Precisó que hace más de 5 años México ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela.

Esto es, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos.

“Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde, exclusivamente, al pueblo venezolano determinar su futuro político».

Por ello, «hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos».

. @antonioguterres apoya todos los esfuerzos diplomáticos para abordar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, incluido el ejercicio de sus buenos oficios si ambas partes así lo solicitan. El diálogo es el único camino viable hacia una paz y estabilidad duraderas. https://t.co/UlKKdBmqaC — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 23, 2025

E incluso pidió a las partes, «actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación”.

Al tiempo que señaló, nuevamente que México podría fungir como mediador, en caso de que se le solicite.

Esto, para aliviar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela para encontrar una solución que evite cualquier confrontación.