Fernanda Castillo contó cómo Rafael Amaya se hizo más adicto al interpretar a El Señor de los Cielos

Fernanda Castillo y Rafael Amaya trabajaron juntos por cinco años y la actriz señaló que su compañero destacó por el profesionalismo y dedicación que tenía al iniciar la serie

Regeneración 11 abril 2022. La actriz Fernanda Castillo contó que ella fue testigo del cambio que experimento Rafael Amaya con su adicción a las drogas y el alcohol.

Cabe señalar que ambos actores formaron parte del elenco de la serie ‘El señor de los cielos’ la cual fue un gran éxito.

Sin embargo, uno de los momentos mas difíciles para todo el elenco fue el cambio que sufrió Amaya.

Muchas personas aseguran que su papel de Aurelio Casillas lo consumió y llegó a pensar que de verdad era ‘El señor de los cielos’.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Fernanda Castillo dijo que ella considera que el problema que tuvo el actor fue que el personaje se lo fue comiendo.

Castillo y Amaya trabajaron juntos por cinco años y la actriz señaló que su compañero destacó por el profesionalismo y dedicación que tenía al iniciar la serie.

“Yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien”, dijo la actriz.