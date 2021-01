Fox llama «chachalaca tabasqueña» a AMLO; lo tunden en redes sociales

El exmandatario pidió a través de Twitter que se cancelen las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

Regeneración, 13 de enero del 2021. El expresidente Vicente Fox se pronunció en contra de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Que se calle la ‘chachalaca’ tabasqueña, en las mañaneras”, escribió el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.

La frase la había dicho el mismo López Obrador, durante las elecciones presidenciales de 2006, cuando Fox violando la ley electoral intervino en el proceso electoral.

Esto causó la crítica de usuarios de redes sociales, quienes le recordaron la mala administración que tuvo durante su gobierno.

El entonces panista había apoyado al candidato de su partido, Felipe Calderón, durante las campañas electorales.

Los buenos tiempos mi reina.

Cuando yo era el rey d esté país.

Pero me gustaba el puesto porq me podía [email protected] lo q yo quería. Las tierras d estos mugrientos…y P3MEX me daba millones a la semana.

Hasta mi compa el [email protected] me regaló 20 mdd una ves.

💔 T amo mi chiquilla pic.twitter.com/TQGZeQYjzS

— [email protected]@ 4T (@jjamsr) January 14, 2021