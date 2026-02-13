Frente Frío 34 en el norte-noreste, tardes cálidas en general

Nevadas en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por anticiclón tiempo estable con aumento en temperaturas vespertinas. Lluvias focalizadas

Regeneración, 12 de febrero 2026– (Redacción)Aunque un anticiclón mantendrá un clima estable y hará que las temperaturas en las tardes aumenten en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya ha alertado sobre la inminente llegada del nuevo frente frío 34.

Durante el jueves y viernes, el frente frío núm. 34 y una vaguada polar, ocasionarán descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del país.

Así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En los próximos 5 días, continuará el tiempo estable y el incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte del territorio nacional (excepto en el noroeste y norte).

Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

🥶 ¡Abrígate bien!, ya que persistirán las bajas #Temperaturas durante las mañanas y noches. Consulta el #Pronóstico de temperaturas mínimas para el amanecer del viernes, en la República Mexicana. pic.twitter.com/FyZI1Hbyqj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 13, 2026

Temporada

Para la temporada 2025-2026, se estima la llegada de alrededor de 48 sistemas frontales.

Según el SMN, el nuevo frente frío 34 se acercó la tarde-noche del 10 de febrero de 2026 a Baja California, provocando ráfagas de viento intensas.

Entre el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, este sistema frontal entró ,y empezará a moverse por el noroeste de México.

Al interactuar con la corriente en chorro subtropical, el frente frío generará fuertes rachas de viento, lluvias y aguaceros en esa región.

Frente frío

Un frente frío es el encuentro de dos masas de aire (una fría y otra caliente), provocando la creación de tormentas intensas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una corriente de aire frío a velocidades que varían entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Su duración media oscila entre 5 y 7 días, provocando un enfriamiento del aire en la región que atraviesan.

Sus efectos incluyen: descenso de temperaturas, precipitaciones, nevadas, olas de frío, marejadas y vientos fuertes.

Sugerencias

Para prepararse ante las lluvias y descenso de temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha compartido las siguientes sugerencias:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara una mochila de emergencia con documentos esenciales, un botiquín, una linterna, un radio y alimentos no perecederos.

Identifica las rutas de evacuación y localiza los refugios temporales en tu área.

Mantén limpias las coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para asegurar el correcto flujo del agua.

Recorta los árboles que puedan representar un peligro para las viviendas.

Limpia los techos y asegura los objetos que podrían ser llevados por el viento.