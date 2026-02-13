Armenta instala 6 mil 200 cámaras de videovigilancia en Puebla

200 cámaras por microrregión, conectadas al C5 y a los C2 de los municipios. 218 cámaras de videovigilancia en autopista México–Puebla

Regeneración, 12 de febrero 2026– Para garantizar la paz en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta presidió una reunión sobre Seguridad para la Construcción de la Paz, reafirmando la importancia de la cooperación entre instituciones, la utilización de tecnología y el trabajo de inteligencia.

Inversión récord

Se trata de una inversión sin precedentes en videovigilancia que incluye más de 6,200 dispositivos que proporcionarán seguridad en las 31 microrregiones del estado.

En este contexto, el gobernador destacó el esfuerzo realizado por los municipios.

Así como la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Particularmente en localidades como San Martín Texmelucan y Huejotzingo, donde se ha reforzado la presencia de las fuerzas operativas.

Capacidades

Con el fin de contar con mejores capacidades institucionales para abordar los incidentes y mejorar la prevención del delito.

El gobernador de Puebla enfatizó que la seguridad es una de las prioridades tanto del Gobierno Estatal como del Gobierno Federal.

Por lo tanto, pidió a los presidentes municipales que aborden de manera integral las causas de la inseguridad mediante la prevención, estrategias, cooperación y un enfoque social.

Además, anunció una inversión histórica en videovigilancia, resultado de la reestructuración del estado en 31 microrregiones.

Cámaras

Se pondrán en marcha 200 cámaras en cada microrregión, lo que implica un total de más de 6,200 cámaras equipadas con botones de pánico.

Estarán conectadas al C5 y a los C2 de los municipios, contando con conectividad satelital.

Subrayó que esta estrategia, respaldada por el Programa de Obra Comunitaria, constituye un avance sin precedentes en el uso de tecnología para la seguridad de la población.

Asimismo, se ajusta a la política de seguridad nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Adiestramiento

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, presentó un informe.

En el mismo, mencionó que 20 policías estatales participaron en el Tercer Curso de Adiestramiento Táctico-Policial, organizado por la Secretaría de Marina.

Con esto, ya son 97 los elementos capacitados, quienes compartirán este conocimiento para fortalecer la profesionalización de la policía.

Con la colaboración de autoridades de 16 municipios, se acordó implementar patrullajes tanto aéreos como terrestres.

Videovigilancia

También se instalarán 218 cámaras de videovigilancia a lo largo de la autopista México–Puebla, en el tramo de Esperanza a Amozoc.

Y se pondrá en funcionamiento un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT).

Finalmente, se organizará un operativo para el Carnaval de Huejotzingo, con la participación de más de 300 elementos de los tres niveles de gobierno.