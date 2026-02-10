Fuertes protestas en Australia por visita del presidente de Israel

Bochorno de apaleamiento a manifestantes por la policía en Australia. Primer ministro Albanese devastado por disturbios y llamó a la calma

Regeneración, 10 de febrero 2026-La presencia del presidente de Israel a Australia ocasionó el rechazo de amplios sectores de la sociedad quienes incluso declararon en respuesta una semana de solidaridad con Palestina.

Sin embargo las protestas se elevaron de tono en Sídney, la Capital de Australia con violentas cargas de la policía.

Manifestantes señalaron que no pudieron retirarse del sitio tal como lo ordenó la policía porque precisamente los uniformados lo impedían. Luego reprimieron.

Isaac Herzog

El presidente de Israel, Isaac Herzog y planeó el evento bajo el discurso de acudir a sanar heridas, pero su visita resultó ser un catalizador.

La represión de la policía ha provocado enfrentamientos con manifestantes, que transformaron el centro de la ciudad en un lugar de ira, desorden y profunda división.

Muchas personas están profundamente molestas por haber recibido a Herzog, quien es acusado por la ONU de impulsar el genocidio en Gaza.

La agenda comenzó en el instituto Moriah, epicentro de la identidad israelí en Sídney. Allí, Herzog fue recibido como un líder en tiempos difíciles.

Discurso

Australians are demanding the arrest of the Israeli president who arrived in the country today.



They tried to erase Palestine, but the world has become Palestine.



Thank you Australia. It's free Palestine until Palestine is free. pic.twitter.com/g55MCtTDLM — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 9, 2026

El presidente dejó de lado el tono diplomático para advertir sobre lo que describe como un «aumento de la hostilidad antijudía», con una agresividad nunca vista en estas tierras.

«Firmes, con la cabeza en alto y sin retroceder», exhortó a la juventud.

Su discurso, lleno de un claro llamado a la preservación, fue un fuerte alegato del sionismo como un valor esencial.

El significado simbólico del encuentro choca con la dureza de los organismos internacionales.

Genocidio

El visitante enfrenta un informe de la Comisión de Naciones Unidas de septiembre de 2025, que lo vincula a la incitación a acciones genocidas en Gaza.

Solo la inmunidad soberana otorgada por el Gobierno local evita una crisis en el ámbito del derecho internacional.

«Opera bajo la protección del Gobierno», aseguran fuentes de alta jerarquía, mientras que el presidente califica de «ilegítimas» cualquier protesta.

Es significativo que la oposición no provenga solo de grupos pro palestinos.

El Consejo Judío Australiano, de tendencias abiertas, ha criticado su visita como una «escenificación» peligrosa.

Situación explosiva en Sídney

Mientras tanto, en los pasillos de Canberra se respira un ambiente de cautela, en el centro de Sídney la situación es crítica.

El lunes, una multitud de 50. 000 personas llenó los alrededores del Ayuntamiento.

La protesta se convirtió en violentos enfrentamientos, con imágenes de policías usando gases lacrimógenos y fuerza física, lo que resultó en 27 arrestos y diez agentes heridos.

El descontento ha aumentado tras la difusión de videos que muestran la intervención de la policía durante momentos de oración musulmana.

🇦🇺Manifestantes en Sídney rechazan la visita del presidente israelí Isaac Herzog



“Los criminales de guerra no son bienvenidos aquí” y “Herzog no es bienvenido aquí”.

🔼Así lo clama una multitud en Sídney, Australia, durante las protestas contra la visita del presidente israelí,… pic.twitter.com/zC9UhUALME — Fidias Roldan (@RoldanFidias) February 2, 2026

Albanese

Este contexto deja a Anthony Albanese en una posición delicada, aunque también firme ante el Parlamento.

Según informa «The Australian», el líder laborista utilizó la jornada del martes para enfrentar las demandas de los Verdes.

La unidad australiana, que antes era un ejemplo de convivencia multicultural,s e ve hoy como la principal víctima de esta diplomacia tensa.