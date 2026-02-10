Legisladores del PRIAN Asisten a Cumbre Ultraconservadora

Sheinbaum cuestiona a diputados de oposición por su participación en la CPAC. Nexos con el conservadurismo internacional y falta de democracia

Regeneración, 9 de febrero de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la participación de legisladores mexicanos en la CPAC.

Este foro conservador internacional se realizó recientemente en el Capitolio de Estados Unidos.

La mandataria afirmó que estas acciones evidencian la verdadera identidad de la oposición. Legisladores del PAN y del PRI asistieron a este encuentro de derecha internacional. Sheinbaum señaló que es fundamental que la ciudadanía identifique a estos actores políticos.

Consideró que estos espacios representan posturas contrarias a la democracia mexicana. La presidenta realizó un recuento histórico sobre el papel del conservadurismo en México.

Conservadurismo historico

Recordó que en el siglo XIX estos grupos promovieron un gobierno monárquico. Mencionó que los conservadores históricos trajeron a Maximiliano de Habsburgo al país.

Según su visión, los políticos actuales mantienen ese mismo pensamiento antidemocrático. Acusó a los sectores del «PRIAN» de aspirar a un modelo de gobierno autoritario. Sostuvo que estos grupos son profundamente racistas, clasistas y machistas.

Sheinbaum criticó que los diputados abandonaran sus responsabilidades legislativas en México. Cuestionó el uso de recursos públicos para financiar este tipo de viajes al extranjero. Llamó a este comportamiento «turismo legislativo» que no beneficia al pueblo.

“Es bueno recordar que es el conservadurismo, en México. Ellos son los que no quieren la democracia, son los que quieren entregar al país. Quieren la represión, no quieren al pueblo, son clasistas y racistas. Los conservadores en México es el PRIAN



Claudia Sheinbaum.

RT👇 pic.twitter.com/brlAPbNNDu — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 9, 2026

La presidenta rechazó tajantemente las acusaciones de autoritarismo contra su propio movimiento. Afirmó que su proyecto siempre ha buscado la representación genuina de la gente. Para la mandataria, el conservadurismo actual es idéntico al del siglo XIX.

Aseguró que el pueblo de México ha derrotado históricamente estas visiones excluyentes. El pasado 5 de febrero recordó las luchas por la soberanía y la libertad. Subrayó que los ideales democráticos prevalecieron tras el triunfo electoral de 2018. La bancada de Morena planea interponer un punto de acuerdo contra los asistentes.

Lo decimos con toda claridad. Los diputados de la fachobancada que fueron a hacerle el caldo gordo a la convención anti latina y anti mexicana de la CPAC no representan al @Congreso_CdMex.



No nos representan y mucho menos representan al digno pueblo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/2IEllL1sBl — Paulo Emilio García (@Paulogarciag) February 9, 2026

Pronta fiscalización

Se busca fiscalizar el origen de los recursos utilizados para estos traslados internacionales. La presidenta sugirió que otros partidos podrían sumarse a este bloque opositor. Mencionó la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se una eventualmente al «PRIAN».

Afirmó que estos grupos representan la corrupción y el anhelo de represión. Sheinbaum reiteró que la Cuarta Transformación cuenta con el respaldo popular. Invitó a los legisladores a rendir cuentas claras sobre sus actividades fuera del país.

La ironía de hacer una cumbre "contra el Narco-Terrorismo" y que @fgcabezadevaca esté sentado en primera fila…



¿Sabrán en @CPAC que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada? Órdenes que mantiene congeladas gracias a personas que él controla en… pic.twitter.com/kZUAKCVEgV — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) February 9, 2026

La mandataria insistió en que la intolerancia define a la derecha internacional hoy. El pueblo de México siempre ha vencido a los proyectos totalitarios, concluyó. La nota destaca la tensión entre el Poder Ejecutivo y los legisladores migrantes de oposición.

Este evento marca un nuevo episodio de confrontación ideológica en la política nacional. La transparencia en los gastos de los diputados será un tema central próximamente. México observa de cerca la alineación de sus representantes con grupos externos.