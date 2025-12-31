Gaza: Crudo invierno y lluvias recrudecen inhumanas condiciones

Inundaciones, carencia de saneamiento y restricciones en la llegada de medicamentos en Gaza acentúan el prolongado asedio

Regeneración, 30 de diciembre de 2025 – La UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) ha señalado que el bloqueo israelí a la asistencia humanitaria en Gaza se ha vuelto más severo, generando una crisis de salud con la llegada del invierno.

Las imágenes de adultos e infantes tratando de sacar el agua de sus escasas carpas son una triste representación de Gaza al iniciar un nuevo año.

Las inundaciones, sumadas a la falta de saneamiento y al colapso de edificios debido a las lluvias y los vientos, han provocado la muerte de al menos catorce palestinos.

A new winter storm is compounding the suffering of the displaced in the Gaza Strip, with rainwater once again flooding the fragile tents. pic.twitter.com/Z5SpdOKtYa — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 28, 2025

Esta cifra, advierten desde la ONU, podría aumentar a medida que el invierno avanza y el bloqueo mortal se mantiene.

La situación de vulnerabilidad que sufre el pueblo palestino ha empeorado con la presencia de intensas lluvias y temperaturas bajas.

Mientras tanto, las fuerzas de ocupación siguen demoliendo edificaciones y construcciones usadas por refugiados, bajo el pretexto de «razones de seguridad».

Se encuentran sistemas de alcantarillado completamente colapsados, barro por todas partes, carpas inundadas y escasez de medicamentos.

🔴⚡️ ÚLTIMA HORA



Fuertes lluvias y el frío dejan al menos diez muertos y agravan la situación humanitaria en Gaza



El invierno ha llegado a #Gaza sin piedad: barro, inundaciones y frío extremo que ponen en riesgo extremo a casi 2 millones de personas que viven a la intemperie… pic.twitter.com/oQeWtqFHYy — ECSaharaui (@ECSaharaui__) December 13, 2025

Las autoridades sanitarias prevén que la crisis de salud puede agravarse dadas las circunstancias actuales.

🇵🇸👉Esta es la vida de los niños y niñas Palestinos en Gaza pic.twitter.com/4h7gFiICAv — aapayés (@aapayes) December 30, 2025

En este sentido, Rik Peeperkorn, representante de la OMS en Gaza, comentó:

«El agua borra las miles y miles de tiendas de campaña improvisadas en medio de la lluvia y el viento.

Por lo tanto, la vida de los refugiados sigue siendo deplorable. Se necesita que entre mucho más material y tiendas para refugiarse».

Según lo indicado en el sitio web de la ONU, desde el sábado las condiciones climáticas han sido muy duras en Gaza.

Han aumentado las lluvias y las temperaturas han bajado, lo que ha llevado a la muerte de algunos refugiados.

Philippe Lazzarini, representante de UNRWA, destacó que los desplazados por el Ejército israelí están sufriendo “más miseria, desesperación y muerte”.

“La gente de Gaza sobrevive en tiendas endebles, empapadas y entre ruinas”.

#GenocidioenPalestina| Se registran inundaciones en la Franja de Gaza por invierno.



#GenocidioenPalestina| Se registran inundaciones en la Franja de Gaza por invierno.

Estas fueron las palabras expresadas por Wael al-Sheikh Khalil, un palestino desplazado en Jan Yunis:

“La gente ahora odia el invierno. En verano decían que la tienda era muy calurosa. Pero el calor es mejor que el frío del invierno.

En verano, puedes salir, quitarte la ropa, arremangarte y salir adelante. Pero ahora no hay manera. Las mantas y los colchones están empapados. No hay nada con qué calentarse”, lamentó.

🇵🇸👉La situación en la Franja de Gaza cada día es mas inhumana con el inverno fuerte, la lluvia y las bajas temperaturas con unas tiendas de campaña totalmente precarias se hace difícil vivir en estas condiciones pic.twitter.com/kFyE9zlSfh — aapayés (@aapayes) December 29, 2025

En la actualidad, las cifras del genocidio israelí no tienen comparación en los últimos cincuenta años, con más de setenta mil muertes registradas.

De las víctimas, la mayoría, es decir, cerca del 70 por ciento, son niños y mujeres.

Además, se suman al menos quinientas víctimas reportadas desde el «cese al fuego» acordado en octubre de este año.