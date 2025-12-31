Ola de protestas en Irán por la profunda crisis inflacionaria

Irán: Moneda en picada y los productos esenciales volviéndose cada vez más inaccesibles. Protestas en distintas localidades

Regeneración, 30 de diciembre de 2025– Irán comenzó su tercer día de manifestaciones a nivel nacional después de que la crisis inflacionaria se intensificara, lo que llevó a protestas en las calles tras el cierre del emblemático Gran Bazar de Teherán.

Protestas

Con la moneda en picada y los productos esenciales volviéndose cada vez más inaccesibles, los disturbios han llegado a distintas localidades.

Población iraní repele cerco policial a piedrazos.



Las protestas en Irán continúan debido a la crisis económica además de apagones masivos y crisis hídrica.



Diferentes sectores de la población se han unido para protestar contra el régimen. pic.twitter.com/MHbCM9oA1E — MGM Noticias (@MgmPuebla) December 30, 2025

De acuerdo con el New York Times, videos divulgados en internet el lunes mostraron a las fuerzas de seguridad lanzando gas lacrimógeno.

Lo utilizaron para dispersar a los manifestantes en Teherán y en por lo menos otras dos ciudades.

El martes pasado, los estudiantes universitarios se unieron, cuyas familias claramente enfrentan las dificultades de esta crisis hiperinflacionaria.

Movilización estudiantil

Las movilizaciones estudiantiles se llevaron a cabo en varias universidades de Teherán, según reportó la agencia de noticias Ilna.

Las protestas del movimiento estudiantil resonaron en los campus y residencias universitarias.

Allí también se gritan consignas en contra del régimen extremadamente represor del Ayatollah.

Es importante recordar que en el país persa, el movimiento estudiantil tiene una larga historia de activismo.

Irán 🇮🇷 Multitudinarias protestas en #IranProtests tras el desplome de su moneda



Por tercer día consecutivo, comerciantes cerraron sus negocios en repudio al elevado costo de vida y la inflación. Los estudiantes adhirieron al reclamo. @dw_espanol pic.twitter.com/CAvZJZOxz4 — Periodistassinfronteras 🌐 (@periodistassin2) December 30, 2025

Organización de base

Incluyendo la organización de base por demandas democráticas, como ocurrió al inicio de la revolución de 1979.

Mientras tanto, el cierre del Gran Bazar trae repercusiones que van más allá de sus efectos económicos inmediatos.

Las protestas en el Bazar se alinean con acciones de sectores de la clase trabajadora que han incrementado su actividad política a través de recientes oleadas de lucha.

Solo el domingo, se registraron al menos 14 protestas en todo el país.

Trabajadores

Los azucareros de Shush continuaron sus movilizaciones exigiendo salarios atrasados, empleo estable y la reintegración de sus colegas despedidos.

Hoy las calles de Teherán, Mashhad y otras ciudades estallaron en protestas masivas contra la crisis económica y el autoritarismo del régimen.

En varios puntos, manifestantes lograron hacer retroceder a las fuerzas de seguridad, reafirmando que el pueblo no se doblega ante la… pic.twitter.com/4DSX24covI — WQ Radio (@wq_radio) December 30, 2025

Los ferroviarios de Dorud ampliaron sus huelgas en protesta por la privatización y la falta de seguridad laboral.

Los jubilados se manifestaron en Teherán, Ahvaz, Isfahán, Rasht y Kermanshah contra la caída del poder adquisitivo y el acceso a servicios de salud.

Los trabajadores sociales, los conductores contratados en sectores clave como el petróleo y el gas, y los mineros de Takab también realizaron protestas, muchos de ellos durante varios días consecutivos.

Manifestaciones

Las manifestaciones en las calles también han crecido en diversas ciudades a medida que la crisis económica se agrava.

En varias localidades, las protestas han incluido cánticos abiertamente anti régimen.

Esto indica que la frustración por la inflación y las condiciones de vida se está transformando cada vez más en una oposición más amplia al régimen clerical que está en el poder.

Videos que circulan en redes sociales muestran a grandes multitudes manifestándose en el centro de Teherán, particularmente cerca de la calle Saadi y en los alrededores del Gran Bazar.

Tercer día de protestas en Irán 🇮🇷 por las dificultades económicas. La moneda del país se desplomó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. pic.twitter.com/PbAo0LgIqy — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 30, 2025

Una imagen que se hizo popular globalmente mostraba a un manifestante aislado enfrentando a las fuerzas de la ley.

Emulación

Recordando momentos históricos de resistencia como el de Tiananmén en China, se convierte en un fuerte símbolo de lucha en medio de la opresión.

Por miedo a que estas manifestaciones se conviertan en un movimiento nacional, el propio Pezeshkian comunicó en la red social X algunas medidas que busca implementar para apaciguar la situación:

“Una canasta de alimentos” y un “bono” para productos básicos, que se instaurarían al principio del año nuevo.

Falta por ver si estas soluciones serán efectivas para cumplir su propósito.