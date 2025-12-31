La Justicia Argentina Anula el Protocolo Antiprotestas

Argentina: La Justicia declaró inconstitucional el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich. Sigue vigente, tras apelación

Regeneración, 30 de diciembre de 2025.– El freno que faltaba. La Justicia Federal dio un golpe de realidad al Gobierno de Javier Milei. Declararon nulo el protocolo represivo vigente.

La medida es un triunfo para las organizaciones sociales. O sea, la calle vuelve a ser un lugar de derecho.

El fallo subraya que el Ministerio de Seguridad se extralimitó en sus funciones. No pueden prohibir la protesta así como así.

¿Por qué es nulo? Los argumentos

El juez federal destacó que el protocolo violaba garantías constitucionales básicas. No respetaba tratados internacionales de derechos humanos.

«El derecho a la protesta es la base de toda democracia real», afirmaron desde los movimientos que impulsaron la demanda.

La Justicia entiende que impedir el corte de calles es secundario frente a la libertad de expresión. La resolución fue contundente.

🧾📣 COMUNICADO: NO HAY MÁS “PROTOCOLO ANTI-PIQUETES”



La CGT celebra el fallo del juez Martín Cormick que deja sin efecto la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad.



📌 Se cae una herramienta de criminalización de la protesta.

Defendemos la libre expresión y los… pic.twitter.com/FMveUqktzm — CGT (@cgtoficialok) December 30, 2025

El «Protocolo Bullrich» bajo la lupa

La ministra Patricia Bullrich diseñó un plan para asfixiar la bronca popular. Su protocolo permitía identificar a manifestantes sin orden judicial.

Buscaban amedrentar a la gente con multas millonarias. Querían facturar el costo de los operativos a los propios trabajadores.

Esto no era seguridad. Era, lisa y llanamente, una cacería de brujas contra quienes sufren el ajuste.

Con el protocolo antipiquetes el gobierno equiparó la idea de protesta con la de caos, amplió la intervención policial y restringió el derecho a manifestarse.



Esta semana un juez le puso un límite y dijo que el protocolo es nulo.



📺Paula Litvachky en @programaqr 👇 pic.twitter.com/L6kDAwzlpd — CELS (@CELS_Argentina) December 30, 2025

Cifras del espanto: 1.400 heridos

La gestión represiva de Javier Milei es sangrienta. En dos años de gobierno, el saldo es de 1.399 manifestantes heridos.

Hubo 750 víctimas en 2024 y 649 este año. Son números que duelen y que demuestran un plan sistemático de violencia.

«El protocolo es ilegal», sentenció Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.

Para la referente, el Ministerio pasó por encima del Congreso. El objetivo era amedrentar a quienes sufren el ajuste de Milei.

Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende.



El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión.



El orden no se negocia. https://t.co/EVDO8QyZ11 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 30, 2025

El Gobierno no se resigna

A pesar del fallo, la nueva ministra Alejandra Monteoliva anunció que apelarán. La funcionaria prefiere el orden de los cementerios.

«Sin protocolo no hay orden, hay caos», disparó Monteoliva. Claramente, para ellos, la paz social solo se logra con represión.

El aire de victoria duró poco para los movimientos sociales. La justicia concedió la apelación al Gobierno de Javier Milei.

O sea, el protocolo represivo sigue vivito y coleando. La orden de nulidad entró en una pausa legal bastante frustrante.

Las fuerzas de seguridad seguirán aplicando el manual de Bullrich. La calle vuelve a quedar bajo la bota del Ministerio.

🔴 AHORA. LOMAS DE ZAMORA



Los militantes de Javier Milei están cortando la avenida Hipolito Yrigoyen. ¿que pasa acá? No funciona el protocolo de la ministra Bullrich? pic.twitter.com/uC0YzulAzi — Juan Regueiro (@JuanRegueiroFR) August 27, 2025

Bullrich: Una funcionaria con pasado oscuro

Patricia Bullrich no es nueva en esto de la mano dura. Su perfil es el de una política que muta, pero siempre castiga.

La ministra representa el ala más conservadora y punitivista del gabinete actual. Su obsesión por el orden es, en realidad, odio de clase.

«No vamos a permitir que sigan avasallando las libertades individuales», disparó un referente de izquierda tras conocerse el fallo. 🔥Paro nacional en Argentina, Bullrich en ridículo con el protocolo anti piquete, el dictador sionista Javier Milei amenaza con referéndum contra el congreso por el DNU, dice que el 75% de la población lo acepta, vive en otra realidad como su jefe Joe Biden. pic.twitter.com/i41GWIJDno — CATERINA😇 (@Caterin49788702) December 27, 2023

Crisis argentina

Desde la crisis argentina de 2001 las protestas en la calle era la última defensa del pueblo. Al asumir, Milei devaluó el peso más de un 50 por ciento. El golpe al bolsillo fue inmediato y brutal para todos.

Encima, aplicaron un recorte salvaje del gasto público. Eliminaron subsidios en transporte, salud y educación de forma drástica. Despidieron a miles de funcionarios públicos sin piedad.

Resulta que la libertad no era solo para comprar dólares. La libertad también es gritar que el ajuste duele.