GenIA, inteligencia artificial para cada militar de EE.UU

Secretario de Guerra Hegseth lanza GenIA, toda la inteligencia artificial para que fuerzas armadas de EE.UU sean más letales que nunca, dice

Regeneración, 9 de diciembre de 2025. El Secretario de Guerra Pete Hegseth anunció GenAI, la nueva plataforma que pone los modelos de IA más avanzados del mundo en manos de cada militar de EE.UU .

Hegseth afirmó que, bajo el liderazgo del Presidente Trump, EE.UU. desplegará agresivamente tecnología de punta para volver a sus fuerzas armadas “más letales que nunca”.

Esto es, con capacidades que incluyen análisis de video e imágenes, investigación profunda y generación de documentos a una velocidad sin precedentes.

El Secretario de Guerra Pete Hegseth, anuncia que hoy es el lanzamiento de http://GenAi.mil

“Seguiremos utilizando agresivamente la mejor tecnología del mundo para que nuestra fuerza de combate sea más letal que nunca. Y todo hecho en Estados Unidos”.

Lo anterior señalo ante el lanzamiento de la plataforma cuyo discurso se reproduce en redes sociales.

Al tiempo que se describe que la nueva plataforma de inteligencia artificial (IA) orientada a operaciones militares y desarrollada sobre la tecnología Google Gemini.

Lo anterior, informó el Pentágono.

En un video, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la herramienta busca proporcionar al personal militar acceso directo a capacidades avanzadas de IA para “revolucionar la forma en que ganamos”.

Subrayó que, frente a los avances tecnológicos globales, el Departamento de Guerra no permanecerá “de brazos cruzados”, detalla FOX Business.

Hegseth explicó que GenAI.mil permitirá a los usuarios emplear modelos de IA para realizar investigaciones, formatear dcumentos y analizar imágenes o videos “a una velocidad sin precedentes”.

Además, aseguró que los modelos de última generación, “comenzando con Google Gemini”, estarán disponibles “en las manos de cada guerrero estadounidense”.

E incluso dijo que es solo el inicio y que el Pentágono seguirá incorporando nuevas capacidades para fortalecer la eficacia de combate. “Las posibilidades con la IA son infinitas”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, Emil Michael, destacó que EE.UU no puede permitirse quedar rezagado en la carrera global por el dominio de la IA.

Señaló que la integración de herramientas como Gemini for Government avanza rápidamente dentro de la fuerza laboral del Departamento.

Y en tanto que el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, indicó que más de tres millones de civiles y militares podrán acceder a la misma IA avanzada utilizada por el sector privado.

Esto es, en un entorno seguro y certificado por Google Cloud.