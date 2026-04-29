Gobierno de México Impulsa Salud Pública

México fortalece su sistema de salud con el 80% de abasto en medicamentos y la inauguración de clínicas especializadas en Campeche y Morelos

Regeneración, 28 de abril de 2026.– La Presidenta destacó que el programa Rutas de la Salud ha transformado la atención médica en todo el país.

Actualmente, el gobierno federal garantiza un 80% de abasto en medicamentos totalmente gratuitos para la población mexicana.

Durante esta administración, se han inaugurado 37 unidades médicas nuevas para ampliar la cobertura en zonas críticas.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el bienestar social y la prevención de enfermedades.

El esfuerzo institucional se refleja en la construcción de 4,700 camas hospitalarias adicionales en tiempo récord.

Esta cifra supera lo realizado en los últimos 36 años previos, donde solo se instalaron 4,300 camas.

La meta establecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum es alcanzar un total de 12 mil camas nuevas pronto.

El objetivo central es eliminar el rezago histórico y asegurar que cada paciente reciba atención digna y oportuna.

Expansión de servicios especializados en el IMSS

El director Zoé Robledo informó sobre el crecimiento de la capacidad instalada en hospitales del IMSS este año.

Se abrieron nuevos servicios de hemodiálisis en Aguascalientes, Azcapotzalco y Tlatelolco para beneficio de los pacientes renales.

La institución ha instalado 69 máquinas adicionales para retomar la operación directa de estos tratamientos vitales.

También se sumaron 204 camas de cuidados intensivos en unidades de alta especialidad en diversos estados.

El rescate del Hospital de Gineco-Pediatría No. 15 en Campeche destaca como el logro más importante del trimestre.

Este recinto permaneció abandonado desde 2014 como un cascarón vacío hasta la intervención de la actual administración.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, puntualizó que: “Este hospital fue un rescate que se quedó abandonado como 90 hospitales más”.

El centro cuenta ahora con 101 camas y servicios de cuidados intensivos para recién nacidos y mujeres.

Modernización tecnológica contra el cáncer en el ISSSTE

El ISSSTE ha dado un paso firme en la lucha contra el cáncer mediante la modernización tecnológica.

Martí Batres anunció la inauguración de un acelerador lineal en el hospital de Morelos para tratamientos oncológicos.

Este equipo de alta precisión permite destruir células cancerígenas con exactitud submilimétrica en zonas localizadas del cuerpo. L

a inversión para este aparato de última generación superó los 108 millones de pesos para beneficio público.

La nueva tecnología permitirá incrementar el número de atenciones anuales de forma exponencial en la región sur.

El director Martí Batres Guadarrama señaló que: “Con eso vamos a pasar de 10 mil a 16 mil 800 sesiones anuales”.

Se atenderá a pacientes provenientes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Tabasco de manera inmediata.

Esta inversión representa una esperanza de vida renovada para miles de derechohabientes que padecen enfermedades tumorales.

Compromiso con el bienestar y futuro de la salud

La transformación del sistema de salud busca consolidar un modelo público, preventivo y de calidad excepcional.

Los funcionarios coincidieron en que el fortalecimiento de la infraestructura es la base para un futuro en paz.

Las ampliaciones en unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos aseguran el bienestar de las nuevas generaciones.

Se prioriza la atención a mujeres y niños mediante equipamiento moderno y personal médico especializado en todo México.

La Presidenta subrayó que la salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar sin condiciones.

El aprovechamiento de la tecnología permite que pacientes con cáncer tengan mejores pronósticos y acceso a radioterapias avanzadas.

El sistema se moderniza para dejar atrás el abandono y convertir elefantes blancos en centros de vida.

México avanza hacia una soberanía sanitaria donde el abasto de insumos y la atención médica sean permanentes.