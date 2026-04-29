México Alcanza Récord Histórico en Empleo

El mercado laboral mexicano registra 60.2 millones de ocupados y la tasa de desempleo más baja de la OCDE en 2026

Regeneración, 28 de abril de 2026.– El mercado laboral mexicano muestra hoy una fortaleza sin precedentes en la historia reciente de nuestra economía.

El secretario Marath Bolaños López informó que existen 60.2 millones de personas ocupadas actualmente en todo el país.

Esta cifra representa un incremento de 422 mil nuevos puestos de trabajo en comparación con el año anterior.

El funcionario destacó que estos datos provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo más reciente.

La tendencia positiva se confirma con el aumento constante de ciudadanos que generan ingresos para sus hogares propios.

Bolaños López aclaró que la lectura de estos datos debe hacerse por trimestres para evitar interpretaciones erróneas.

Según el titular del Trabajo: “Hay 422 mil personas más que mantienen una ocupación respecto al año 2025” en este periodo.

La economía mexicana demuestra así una capacidad robusta para absorber la creciente oferta de mano de obra.

Liderazgo internacional en tasas de desocupación

México se posiciona actualmente como un referente global al registrar una de las tasas de desempleo más bajas.

El indicador de desocupación se situó en un mínimo histórico de 2.4 por ciento durante el presente año.

Este porcentaje coloca a la nación en una ventaja competitiva frente a otros países integrantes de la OCDE.

El secretario del Trabajo enfatizó que este logro es resultado directo de una economía dinámica y abierta.

La trayectoria del desempleo ha mostrado un descenso continuo durante los tres primeros meses del año 2026.

En enero la tasa fue de 2.7 por ciento, bajando a 2.6 en febrero y finalmente al registro actual.

Marath Bolaños explicó ante la prensa que: “La tasa de desocupación está descendiendo y muestra un mercado laboral que da oportunidades”.

Sectores como los servicios y restaurantes sumaron 240 mil personas ocupadas adicionales en un solo mes.

Avances históricos contra la pobreza laboral

Un dato fundamental de este reporte es que la pobreza laboral alcanzó su nivel más bajo registrado.

El indicador se ubica hoy en 32.3 por ciento, lo cual significa un avance social sumamente significativo.

Esto implica que más familias mexicanas pueden cubrir sus necesidades básicas mediante su salario devengado justamente.

El gobierno federal busca consolidar el bienestar de los trabajadores mediante la mejora constante de las percepciones.

La reducción de este índice refleja una mejoría real en el poder adquisitivo de la población trabajadora.

Contar con ingresos suficientes permite a las personas enfrentar imprevistos con mayor estabilidad y tranquilidad financiera.

El secretario Bolaños resaltó que este avance permite generar mejores condiciones de vida desde el propio esfuerzo.

La administración actual mantiene como objetivo prioritario elevar la calidad de vida de todos los sectores sociales.

Impulso a la formalidad y seguridad social

Desde el año 2019 se han creado un total de 6.9 millones de nuevos empleos globales en México.

Es relevante destacar que el 58 por ciento de estas plazas corresponden al sector formal actualmente.

Estos puestos garantizan acceso a servicios de salud, prestaciones de ley y seguridad social para los empleados.

La formalidad laboral es un pilar esencial para la estabilidad económica a largo plazo de las familias.

El IMSS confirmó que existen 22.7 millones de puestos registrados con una tendencia de crecimiento sostenido.

El secretario concluyó su reporte afirmando que: “Lo que importa es el bienestar de las familias y de las y los trabajadores”.

El incremento al salario mínimo y las mejoras contractuales han permitido consolidar un esquema de trabajo digno.

México reafirma su compromiso con el desarrollo económico incluyente y el respeto a los derechos laborales.

Innovación tecnológica y abasto de medicamentos

El abasto de insumos ha mejorado sustancialmente gracias a la implementación de las llamadas Rutas de la Salud.

Actualmente se ha alcanzado un 80 por ciento de abasto con medicamentos gratuitos para los pacientes.

Por su parte, el ISSSTE adquirió un acelerador lineal para combatir el cáncer de manera más eficiente.

Este equipo especializado permitirá realizar más de 16 mil sesiones anuales contra esta enfermedad oncológica.

En el estado de Campeche, el IMSS reactivó el Hospital General de Zona Número 15 recientemente.

Este recinto cuenta ahora con 101 camas y diversos servicios especializados para los derechohabientes locales.

Estas mejoras tecnológicas y operativas aseguran que el sistema de salud sea preventivo, moderno y eficiente.

El compromiso gubernamental es mantener el suministro constante y fortalecer la atención en medicina especializada.