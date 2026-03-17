Malasia anula acuerdo arancelario con EE.UU

«No está en suspenso. Es nulo y sin efecto»: Malasia. En consecuencia con la resolución de la Suprema Corte de EE.UU.

Regeneración, 16 de marzo de 2026. El ministro malasio de inversión, comercio e industria, Johari Ghani, reveló que el Acuerdo Comercia Recíproco -ART- con EE.UU ahora es nulo y sin efecto.

Tal como se indica luego que la Suprema Corte de Estados Unidos anulara la mayoría de los aranceles generales del presidente estadounidense Donald Trump, bajo leyes de guerra.

Arancel

“No está en suspenso. Es nulo y sin efecto. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que, para imponer aranceles, se deben tener razones.

«Si alegan que se debe a un superávit comercial, deben especificar el sector involucrado. No pueden imponer aranceles de forma generalizada”.

Seguidamente Johari añadió que Estados Unidos ahora se basa en la Sección 122 de su Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles temporales de cinco meses de hasta el 10%.

Esto, a los países que infrinjan las normas del comercio internacional.

Además se recuerda que el ART debía imponer un arancel del 19% con ciertos productos estarían exentos de aranceles en virtud de listas de socios comerciales alineadas.

Actualmente, Malasia está sujeta a un arancel global del 10%.

Posteriormente, Trump anunció que impondría aranceles globales del 15% para reemplazar los aranceles anulados por el tribunal,

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Por otra parte, Free Malaysia Today informa que Estados Unidos está investigando los actos, políticas y prácticas de 15 socios comerciales, entre ellos Malasia y la Unión Europea.

Lo anterior, en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, para determinar si existen violaciones de las normas del comercio internacional.

Ahora, esto podría utilizarse para establecer nuevos aranceles.

Los días 11 y 12 de marzo, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU inició nuevas investigaciones, según por preocupaciones relacionadas con la política industrial y el trabajo forzoso.

Como se indica, incluidos algunos países que ya habían negociado acuerdos comerciales con Washington.

Recuerda

El acuerdo fue firmado el 26 de octubre de 2025 en Kuala Lumpur por el primer ministro malasio Anwar Ibrahim y Trump.

Así Malasia evitó elevados aranceles del 47%, consiguiendo reducciones primero al 24% y luego a cerca del 19%.

A cambio, Kuala Lumpur acordó facilitar un mayor acceso al mercado y otorgar concesiones políticas a Estados Unidos.

Según analistas comerciales, la decisión de Malasia podría alentar a otros socios comerciales de Estados Unidos a reconsiderar acuerdos similares, indica Indian Express.

Esto es, países como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Bangladesh e India habían aceptado aranceles de entre el 15 % y el 20 %.

Es decir, a cambio de concesiones en materia de acceso al mercado, adquisiciones y regulaciones.

Analiza

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La selección femenina de fútbol de Irán (y sus entrenadores) llegaron ayer a Malasia, rodeadas por autoridades del régimen islámico para abordar su último vuelo a Teherán. pic.twitter.com/IYkrvd9uyI — El Clarín (@SVElClarin) March 11, 2026

Ahora que Estados Unidos aplica el mismo arancel del 10% a todos sus socios, independientemente de los acuerdos, el incentivo económico para mantener concesiones políticamente delicadas se ha debilitado.

Las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos también han ejercido presión adicional.

Según los analistas, esta combinación —la pérdida de los beneficios arancelarios y la continua presión comercial— podría llevar a más gobiernos a reevaluar sus acuerdos con Estados Unidos.

Por lo tanto, la decisión de Malasia podría marcar el comienzo de una revisión más amplia de los acuerdos comerciales concluidos bajo la ahora extinta estrategia de aranceles recíprocos, señala el portal.