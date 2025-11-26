Golpe de Estado en Guinea Bissau, militares toman el control

Suspendido proceso electoral en Guinea Bissau. Cierre de fronteras por parte del Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional

Regeneración, 26 de noviembre de 2025. En redes destacan que este miércoles 26 de noviembre, militares anunciaron que tomaron el «control total del país» de Guinea Bissau o Bisaú.

Así, «suspendieron el proceso electoral» y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.

Además, las agencias reportan que los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este país del Oeste de África.

El comunicado

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional «acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu».

Lo anterior, anunció el vocero del grupo, general Denis N‘Canha, responsable militar del palacio presidencial, al leer un comunicado.

Esto, dice EFE, en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en la capital de este país de África occidental, Bisáu.

El golpe de Estado ocurre antes de la publicación de los resultados de las elecciones.

Mismas en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

No obstante, N’Canha anunció la destitución «inmediata» de Embaló y la paralización «inmediata» del proceso electoral en curso.

También decretó el cierre de las instituciones del país, la suspensión de las actividades de «los órganos de comunicación social» y un toque de queda nacional entre las 19:00 y las 06:00 hora local (misma GMT).

Militares guineanos irrumpieron hoy miércoles en varios edificios de emisoras de radio en Bisáu y ordenaron el cierre inmediato de sus transmisiones, según pudo confirmar EFE con las radios afectadas.

Poder

La toma de poder, explicó, responde al «descubrimiento» de un supuesto plan «destinado a desestabilizar» el país.

Asimismo, dijo que se trata de un esquema operativo dirigido por «algunos políticos nacionales, con la participación de un conocido barón de la droga nacional y extranjero».

E incluía «intentos de manipular» los resultados electorales.

«La ejecución de este plan fue descubierta por los servicios de inteligencia del Estado», aseguró.

También, ocurre después de que fuertes disparos de armas automáticas se escucharan en el centro de la capital, cerca de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) y el palacio presidencial.

Asimismo se indican versiones de que hombres armados irrumpieron en la sede de la CNE y también intentaron atacar el palacio presidencial.

E incluso, el semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló le confirmó que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho.

Calle

Todas las calles que llevan al palacio presidencial han sido bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó O Democrata.

Esto, al agregar que soldados fuertemente armados y encapuchados se encuentran en la zona para impedir el paso de líderes políticos que podrían refugiarse en esa legación diplomática.

El país, celebró el pasado domingo 23 de noviembre, unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la exclusión de destacados líderes opositores.

Y, cuyos resultados provisionales se esperaba que se anunciaran este jueves.

Los comicios se desarrollaron de forma pacífica y, según confirmaron este martes observadores de varias misiones internacionales, incluida la de la Unión Africana (UA).

De hecho dijeron que fueron «democráticos, libres y participativos».

Sin embargo, destacó la ausencia del principal líder de la oposición, el ex primer ministro Domingos Simões Pereira, a quien se le impidió concurrir por supuestas razones técnicas.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998-1999, 2003 y 2012).

Por su costa atlántica, el país es, además, considerado una ruta de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa, por lo que ocupa un punto estratégico en África occidental.