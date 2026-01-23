Groenlandia desconoce contenido de entendimiento Trump-OTAN

Groenlandia reitera que no existe ningún acuerdo formal con EE.UU y que la OTAN no tiene facultades para negociar en su nombre

Regeneración, 22 de enero de 2025. Públicamente el gobierno de Groenlandia dejó claro que no existe ningún acuerdo formal con EE.UU sobre la isla y advirtió que la OTAN no tiene facultades para negociar en su nombre.

El presidente groenlandés Jens-Frederik Nielsen afirmó que su país sí está dispuesto a dialogar sobre un eventual aumento de la presencia militar de la OTAN en el Ártico.

Sin embargo, siempre bajo una condición innegociable: el respeto absoluto a la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia.

Groenlandia soberana

Más de 200.000 daneses han firmado una petición para comprar California, después de que Trump intentara adquirir Groenlandia. Prometen a los californianos: estado de derecho, sanidad universal, decisiones basadas en hechos y pasteles daneses de por vida. pic.twitter.com/vqZFPAmVhG — El Rincón de Wally (@RinconDeWally) January 22, 2026

“Ante todo, solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca pueden llegar a acuerdos sobre Groenlandia”, subrayó Nielsen en una rueda de prensa desde Nuuk.

Nielsen explicó que Groenlandia ve con buenos ojos reforzar la seguridad en el Ártico, ante el interés de potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

Entre las opciones que su gobierno estaría dispuesto a discutir se encuentran una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia.

Entre otras, se baraja, mayor presencia militar aliada. Así como el incremento de maniobras conjuntas en la región ártica.

Sin embargo, el líder groenlandés reconoció que desconoce el contenido específico del supuesto acuerdo del que habló Trump tras su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Como se sabe en hechos durante el Foro Económico Mundial de Davos.

“Estamos dispuestos a discutir muchas cosas, pero solo si se hace con respeto mutuo y sin cruzar nuestras líneas rojas”, afirmó.

A la izquierda, políticos imperialistas estadounidenses celebrando la futura invasión de Groenlandia haciendo una tarta con su territorio, 2026.



A la derecha, nazis entregan una tarta a Hitler para celebrar la futura invasión del Cáucaso, Bakú y sus refinerías de petróleo, 1942. pic.twitter.com/sXU7BpZ0sw — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 22, 2026

OTAN calma

Asimismo, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, quien desmintió que exista un pacto cerrado.

E incluso, recalcó que ni Groenlandia ni Dinamarca participaron directamente en la reunión entre Trump y la OTAN.

“Quiero subrayar que la OTAN no ha negociado en nombre de Groenlandia. No se ha cerrado ningún acuerdo formal sobre Groenlandia sin la participación del Naalakkersuisut”.

Así señaló en un comunicado oficial.

Motzfeldt explicó que Mark Rutte sí fue informado de la posición groenlandesa, incluyendo sus límites en materia de soberanía, y que cualquier decisión futura deberá contar con el aval del gobierno local.

Positivo

🇺🇸🇬🇱Donald Trump desnudo en Davos| "No quiero usar la fuerza y no voy a usar la fuerza. Si usaramos la fuerza seríamos imparables, pero no la voy a usar.

Lo único que queremos es un pedazo de hielo llamado Groenlandia, que ya la tuvimos pero se la devolvimos a Dinamarca después… pic.twitter.com/p6L91BYKf2 — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) January 21, 2026

Al tiempo que en redes subrayan que uno de los puntos que el gobierno groenlandés valoró positivamente fue el cambio de tono de Donald Trump.

Quien, como se sabe, recientemente descartó el uso de la fuerza militar para hacerse con la isla, luego de meses de declaraciones que sugerían una posible anexión.

“Hasta ayer no podíamos excluir nada”, admitió Nielsen, al tiempo que calificó como “inaceptable” la retórica previa sobre una anexión.

El deshielo en Groenlandia expone residuos tóxicos y restos de Camp Century, un proyecto militar secreto de EE. UU. de la Guerra Fría. El caso reaviva el debate sobre el legado ambiental y el interés estratégico en la isla. – @dw_espanol pic.twitter.com/YJovRpsgAJ — Reporte Ya (@ReporteYa) January 23, 2026

El mandatario reiteró que Groenlandia seguirá formando parte del Reino de Dinamarca, con el que ha construido su democracia, autogobierno y derecho a la autodeterminación dentro del marco de la OTAN.

Nielsen también aclaró que no se ha discutido la posible inclusión de Groenlandia en el sistema de defensa antimisiles estadounidense conocido como ‘Domo Dorado’.

Ni tampoco temas relacionados con minerales estratégicos o recursos del subsuelo, otro de los intereses recurrentes de Washington.

“No se ha hablado de recursos ni de explotación. Ese tema no está sobre la mesa”, puntualizó.

Ártico

Por otra parte, Donald Trump, aseguró este jueves que en aproximadamente dos semanas se conocerá la reacción de las autoridades danesas al plan acordado con la OTAN en Davos.

Al ser cuestionado por periodistas a bordo del Air Force One si Copenhague está de acuerdo con los conceptos acordados en la víspera entre Trump y la OTAN, dijo:

“Creo que a todos les gusta (el preacuerdo)… Ya les contaré en unas dos semanas”.

“Podemos hacer lo que queramos, podemos decantarnos por lo militar, podemos hacer lo que queramos, y se está negociando, y veremos qué pasa. Creo que será bueno”, añadió Trump.

“Vamos a trabajar todos juntos. Y de hecho, la OTAN participará con nosotros. Vamos a hacer algunas partes en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser”, se limitó a decir hoy Trump.

“Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no olviden que también son buenas para Europa».

Porque, dijo, «ya saben, cuando nos va bien, a ellos también les va bien, y si no nos va bien, eso no es muy bueno para ellos. Porque nosotros mantenemos todo unido”.

El pasado fin de semana Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y se habían mostrado contrarios a que EE.UU. comprara el territorio.

Sin embargo, ayer descartó hacer uso de los gravámenes al anunciar el principio de acuerdo con Rutte de la OTAN.