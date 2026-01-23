Sheinbaum señala atraso político de la derecha española

Diputada Álvarez: México debe agradecer conquista española. Sheinbaum responde que reconocer y pedir perdón nos hacemos mejores naciones

Regeneración, 22 de enero 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, describió como “atrasada” la opinión de la diputada española de derecha Cayetana Álvarez de Toledo, quien sostiene que la conquista trajo civilización a los pueblos indígenas.

España invadió nuestro territorio: Sheinbaum a la ultraderechista Cayetana Álvarez



“La conquista fue muy violenta. La visión de que llegaron a civilizar es muy antigua”, aseveró @Claudiashein. La diputada española @cayetanaAT aseguró que México “debería agradecer la conquista”. pic.twitter.com/O5iOFC9vKt — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 22, 2026

Posición atrasada

“La derecha y particularmente la derecha española con esta legisladora tiene una posición muy atrasada.

Porque a nivel internacional, la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI…

…de que llegaban a los territorios a civilizar a quienes vivían en esta tierra.

Se ha reconocido internacionalmente el papel de la grandes civilizaciones y en México hubo civilizaciones extraordinarias».

Desarrollo

Desde «la Olmeca, hasta los mexicas, fueron cientos de años de desarrollo de la astronomía, de la agricultura.

De culturas que permitieron crear una visión comunitaria, muy distinta a la visión individualista.

Nuestra visión es que en realidad España invadió este territorio y la conquista fue muy violenta.

Esta visión de que llegaron a civilizar es muy antigua… la derecha española tiene un atraso”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Conquista

Sheinbaum afirmó que la conquista fue extremadamente violenta y que en este territorio ya florecían grandes civilizaciones.

Esto ocurrió luego de que los reyes españoles asistieran a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y conocieron un nuevo modelo turístico que se basa en los pueblos indígenas.

Los comentarios de Sheinbaum surgieron tras ser cuestionada sobre la reunión entre el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y Cayetana Álvarez de Toledo en el contexto de Fitur.

Hay que recordar que, en noviembre de 2025, la diputada aseguró que América debería estar agradecida porque España le dio civilización.

Violencia

Frente a esto, la mandataria recordó un par de sucesos violentos contra las comunidades indígenas durante la conquista española.

“Aquí en Puebla… hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con población completa… o aquella de Pedro de Alvarado en el Templo Mayor…

…donde ese estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población…”.

La presidenta enfatizó que estas grandes culturas deben ser reconocidas no solo por su resistencia sino también por su conocimiento en astronomía, agricultura y otros campos.

Símbolo

Sheinbaum mencionó que es un “símbolo” que los reyes de España, Felipe y Letizia, hayan estado en el stand del invitado especial de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), México.

También remarcó que se hayan tomado fotos con los pueblos indígenas mexicanos.

“Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron a Fitur, al stand de México. Están con los pueblos originarios, es un símbolo”.

El gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció a finales del año pasado el dolor y la injusticia hacia los pueblos originarios.