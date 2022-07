Grupo Firme sorprende a los paisanos cocineros de la Casa Blanca con mini concierto

De acuerdo con la información, Grupo Firme iba a dar un concierto en Washington D. C. pero se canceló así que los músicos aprovecharon para visitar La Casa Blanca

Regeneración 11 julio 2022. Grupo Frime sorprendió a los trabajador es de La Casa Blanca de Estados Unidos al realizar un mini concierto.

“Presente con el poder Latino y orgullo mexicano. From the White House to the world”, publico Grupo Firme en redes sociales junto a fotos en las que aparecen recorriendo el recinto.