Llamamiento: Cultura contra el Fascismo

Convocatoria a organizar comunidad cultural en México contra el fascismo de hoy y por la vida. Cita 16 de marzo, Salón Los Ángeles, CDMX, 15 h

Regeneración, 8 de marzo de 2026. En redes sociales se invita a la comunidad cultural, periodistas, escritores, artistas, ampliamente a responder a las amenazas del fascismo mundial.

Se trata de un documento de época cuando algunas de las estrellas fugaces en el cielo de la humanidad se convirtieron en misiles.

Llamamiento

Es «Convocatoria para la organización de la comunidad cultural en México».

En donde relata los pormenores del campo de la democracia en la coyuntura. Para cambiarla.

«Una vez más una amenaza se cierne sobre la humanidad: el fascismo. Los poderes económicos y mediáticos promueven fuerzas políticas de derecha para imponer el terror sobre los desposeidos».

Eso dicen, firmantes, David Aguilar, Damián Alcázar, Sergio Arau, Federico Bonasso, Fernando Bonilla, Guillermo Briseño, Jairo Calixto, Mardonio Carballo, Ulises Castellanos, Aline Duarte, El Fisgón.

Mismos quienes asientan «que en todos los continentes se viven agresiones imperialistas, de carácter militar, económico y mediático».

Además, señalan que se «ondean banderas racistas, clasistas, misóginas, antiinmigrantes, homofóbicas y ecocidas para atacar a comunidades, movimientos, partidos y gobiernos progresistas y pueblos enteros, como el palestino y cubano».

Eso dicen también, Demián Flores, Helio Flores, Horacio Franco, Argel Gómez, Iría Gómez, Benjamin González, Pavel Granados, Poncho Gutiérrez, Leopoldo Best, Mercedes Hernández, Monero Hernández.

Libres

Por otra parte, los trabajadores de la cultura convocantes lanzaron una promesa al tamaño del reto:

«La barbarie del holocausto del siglo pasado no se repetirá».

«Cualquier fuerza social que lucha por las libertades y la democracia, que reivindica los derechos sociales por sobre el capital, es puesta en la mira del fascismo».

Sin embargo, subrayan: «Los pueblos tienen memoria. La barbarie del holocausto del siglo pasado no se repetirá».

«El huevo de la serpiente fascista se estrella frente a la acción colectiva que lucha por la paz, la fraternidad, la solidaridad y que defiende la independencia y la soberanía de las naciones».

Así proclaman, junto con ellos, Nora Huerta, Luisa Huertas, Epigmenio Ibarra, Leiden, Judith León, Conchi León, MariCarmen de Lara, Andrés Mario, Lydia Margules, Francisco Mata.

Abrir camino

«Los pueblos se levantan con la esperanza de un mundo guiado por el bien común, reivindican la diversidad de la especie humana como su más hermoso atributo y protegen la naturaleza de la que forman parte». Y la organización:

«Para esa tarea convocamos a artistas, escritores, periodistas y en general a las y los trabajadores de la cultura en México…

«… a organizarnos para contribuir en la defensa de la cultura humanista, tomando la estafeta de artistas en México que se levantaron con su trabajo creativo contra el fascismo de ayer».

Unánime:

Los fascistas no brotan como hongos. Los siembran. Y los riegan con billetes.



No fue casual. La oligarquía occidental financió a Hitler, lo convirtió en un monstruo con uniforme y lo lanzó a destruir todo lo que amenazaba sus privilegios.



📽️ Bertolucci lo explicó con crudeza:… pic.twitter.com/1PXs6F6zNr — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) May 12, 2025

«Es una invitación incluyente y plural para formar una organización cultural contra el fascismo de hoy. ¡Todas y todos por la vida y contra el fascismo!»

LA CITA ES EL 16 DE MARZO DE 2026 A LAS 15 HORAS EN EL SALÓN LOS ÁNGELES. Lerdo 206, colonia Guerrero, Ciudad de México.

Pedro Miguel, lraida Noriega, Maria Novaro, Jesus Ochoa, Regina Orozco, Roco Pachukote, Gabino Palomares, Pacho Paredes, Daniela Pastrana, Emilio Payán, Manuel Pedrero, Dante Pimentel, Elena Poniatowska.

Rapé, Hernán del Riego, Fernando Rivera Calderón, Santiago Robles, Laura Rocha, Maria Rojo, Paloma Saiz, Blanca Salces, Alejandra Sánchez, Cecilia Sotres, Paco l. TaiboII.

Y, Raúl Tamez, Fernanda Tapia, Eloy Torciso, Líber Terán, Verónica Velazco, Estefanía Veloz, Ximbo, Livma Zacarías así como Jorge Zárate.