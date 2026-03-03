Más de 400.000 asisten a ver a Shakira en el Zócalo CDMX

En concierto histórico de Shakira estableció nuevos récords y superó otros eventos masivos en la Ciudad de México

Regeneración, 2 de marzo 2026– Este domingo, Shakira se despidió de sus seguidores en México con un concierto gratuito que congregó a una multitud en el Zócalo y sus alrededores, donde también marcó un nuevo récord de asistencia al reunir a más de 400. 000 personas en el centro de la capital.

Con todo y cuerpazo Shakira ondeando la bandera de México, del país que tanto la ama y le abrió las puertas hace 30 años. Ella está sumamente agradecida de todo ese amor. que poderoso video de la cantante más querida de México.



Record

«400.000 personas disfrutamos del maravilloso espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta el Monumento a la Revolución”.

Informó la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a través de sus redes sociales.

Este gran concierto también fue su segundo evento público en el Zócalo, luego de haber realizado una presentación anterior en 2007, donde atrajo a 210. 000 personas.

«El show de Shakira fue un gran éxito. 400.000 personas se unieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de renombre internacional.

Noche para recordar

Una noche que quedará grabada en nuestra memoria”, afirmó además el Gobierno de la capital, que indicó a la cantautora colombiana:

«México siempre te recibirá con los brazos abiertos; aquí siempre tendrás un hogar en el corazón de todos los capitalinos”.

El concierto dio inicio poco después de las 20:30 horas, con la artista comenzando a cantar ‘Las de la intuición’.

Luego siguió con ‘Estoy aquí’, lo que provocó que la gente reunida comenzara a gritar, bailar y

cantar.

Mensaje

«Hoy siento una combinación de emoción, nostalgia y gratitud. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi hogar.

Es una historia de amor y amistad que tengo con México, que no se puede comparar con nada”.

Aseguró ante los miles de fans que llegaron dos días antes para conseguir el mejor lugar, incluso acampando en la plancha del Zócalo.

Shakira mostró su agradecimiento por toda la alegría y emoción que los mexicanos le han brindado y afirmó que «no hay mejor reencuentro que el de una Loba con su manada mexicana”.

La colombiana también cantó temas como ‘Acróstico’, una canción que interpreta con sus hijos, ‘Loba’, su colaboración con el productor Bizarrap.

Clásicos

Además, presentó algunos de sus clásicos como ‘La tortura’, ‘Hips Don’t Lie’, que hace junto a Beyoncé, ‘Ojos así’, el himno ‘Waka Waka’ y ‘¿Dónde estás corazón? ‘.

“Trece estadios GNP y ahora este icónico escenario”, celebró Shakira durante su actuación y es que su presentación en el Zócalo se enmarca en su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

«Primero pues agradecer a Shakira. El concierto. A la gente sobre todo.

De primera el comportamiento de la gente cuando viene a los conciertos 400.000 personas”, expresó la presidenta de México Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.