8M en CDMX: Clara Brugada llama a marcha pacífica

Clara Brugada alista operativo para el 8M en CDMX. Conozca los detalles de la movilización y el origen histórico de la lucha femenina mundial

Regeneración, 2 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, busca una movilización pacífica este próximo 8 de marzo. Afirmó que el 8M representa un momento de expresión fundamental para las mujeres en todo el mundo.

El Gobierno de la Ciudad alista un operativo especial para garantizar la seguridad de todas las asistentes. “Queremos una marcha pacífica. El 8 de Marzo es un día muy importante a nivel mundial”, expresó Brugada.

La mandataria resaltó que esta lucha es relevante para la ciudad, el país y el contexto global. “Es el momento de expresión de las mujeres, de una lucha tan importante”, aseguró la funcionaria local. El Gabinete de Construcción de Paz ya coordina las acciones necesarias para la jornada de manifestaciones.

Estrategias por los derechos de la mujer

Brugada informó que el Gabinete de Mujeres desarrolla propuestas para fortalecer la difusión de derechos. Mencionó que algunas iniciativas se han implementado desde el pasado mes de noviembre en la capital.

El objetivo central es que la población conozca y ejerza sus garantías individuales plenamente. “Esta campaña de difusión para nosotros es relevante porque queremos que la población conozca sus derechos”, afirmó. Buscan posicionar a la Ciudad de México como un referente de vanguardia en género a nivel internacional.

La administración planea dedicar todo el mes de marzo a profundizar en estos temas prioritarios. Esperan que el Congreso local concrete pronto las modificaciones legales contra el acoso sexual.

Avances en justicia y seguridad social

En la capital se mantiene vigente la Alerta de Género para combatir la violencia de forma directa. Brugada destacó avances significativos en las judicializaciones relacionadas con casos de feminicidio en la urbe. Sin embargo, reconoció que aún queda trabajo pendiente en temas de violación y violencia cotidiana.

Próximamente se presentarán nuevas propuestas específicas para atender delitos sexuales de manera más eficiente. Por su parte, el IMSS continúa fortaleciendo la seguridad social con perspectiva de género para las trabajadoras.

El origen de una lucha centenaria

El Día Internacional de la Mujer tiene raíces en el movimiento obrero del siglo diecinueve. No es una celebración comercial, sino una conmemoración de la lucha por derechos civiles. En 1857, trabajadoras textiles de Nueva York marcharon contra las condiciones laborales inhumanas de la época.

En 1908, quince mil mujeres exigieron en las calles mejores salarios y el derecho al voto. Usaron el lema “Pan y Rosas” para simbolizar seguridad económica y una vida digna. Clara Zetkin propuso en 1910 establecer un día internacional para reivindicar el sufragio femenino. Su iniciativa fue aprobada por representantes de diecisiete países durante una conferencia en Copenhague.

Tragedias que marcaron la historia

En 1911, un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York conmovió a la sociedad. Murieron 146 trabajadores, siendo la mayoría mujeres jóvenes inmigrantes que no pudieron escapar del fuego. Los dueños mantenían las puertas bloqueadas, lo que provocó cambios drásticos en las leyes laborales.

Este trágico evento se convirtió en un símbolo imperecedero de la lucha feminista internacional. En 1917, las mujeres rusas protestaron por “Pan y Paz”, detonando la caída del sistema zarista. Esa huelga inició un 8 de marzo, logrando posteriormente el derecho al voto en aquel país. Finalmente, en 1975, las Naciones Unidas oficializaron la fecha como el Día Internacional de la Mujer.

En México ninguna mujer debe ser vinculada a proceso por violencia vicaria.



En 2024, con la llegada de la presidenta @claudia_shein, ahora es un mandato constitucional la obligación de garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres.



Desde la… pic.twitter.com/CcKdbGozOW — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) January 30, 2026

Secretaría de las Mujeres toma acciones pertinentes para procurar el acceso a la justicia

El desafío de la igualdad actual

Hoy la fecha sirve para visibilizar la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres. También es un recordatorio urgente para exigir el fin de cualquier tipo de violencia de género. Se conmemoran los logros de las mujeres en la ciencia, la política y todas las artes.

La esencia del 8M radica en la reflexión sobre los avances pendientes en igualdad real. Es un día de reivindicación de derechos y no simplemente una fecha de felicitaciones sociales. La Ciudad de México se prepara para ser el escenario de estas demandas históricas y actuales. Brugada enfatizó que la paz será el eje central para que el mensaje femenino sea escuchado.