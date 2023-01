Mario Escobar padre de Debanhi, ha aclarado que en este momento su prioridad es encontrar a los culpables en el feminicidio de su hija.

Regeneración Mx, 29 enero 2023. El pasado viernes 27 de enero el padre de Debanhi Escobar dio una entrevista al programa matutino Venga la Alegría donde se le preguntó si estaba de acuerdo con que artistas de la talla de Belinda o Danna Paola representaran a su hija en una Bioserie.

A lo que él respondió que sería un honor que cualquiera de ellas pudiera tomar el protagónico, desde ese momento se asumió que era la familia de la adolescente quienes buscaban la realización de una serie biográfica que narrará el caso de Debanhi.

Sin embargo, por medio de sus redes sociales, el padre aclaro que en este momento su pensamiento no está en la realización de ninguna serie.

«Me hicieron una entrevista sobre la aparición de artistas. No están diciendo todo. Me preguntaron si me gustaría, y fui muy claro: agradezco la empatía que han tenido los artistas, de corazón.”

Aclaró Mario Escobar.