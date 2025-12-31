Histórico 23.7% de aumento al salario mínimo en Colombia

Con Petro el salario mínimo (con apoyo de transporte) pasó de $1.117.172 en 2022 a $2.000.000 para 2026: Es decir 79% de beneficios

Regeneración, 30 de diciembre de 2025– (Redacción) El ejecutivo colombiano comunicó este lunes un aumento inédito del 23,7% en el “salario mínimo vital”, que se estableció para 2026 en 2 millones de pesos (alrededor de US$535), transporte incluido.

Oficialmente, Petro anuncia al país que el incremento del salario mínimo, con el auxilio de transporte, será de $2.000.000#salariominimo 🇨🇴

Esta información fue dada por el presidente Gustavo Petro, quien más tarde enfrentó críticas afrontadas por parte de empresarios y comerciantes.

El mandatario dijo en una alocución: “Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos US$468).

Que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 23,7%».

Además, se añaden cerca de 250. 000 pesos (cerca de US$67) en subsidio de transporte, alcanzando un total de dos millones de pesos.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo ajustó las cifras y mencionó que “el salario mínimo para 2026” será de 1. 750. 905 pesos y el subsidio de 249. 095 pesos, que totalizan exactamente 2 millones de pesos.

Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo…

…y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”.

“Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, manifestó el presidente, quien reconoció que “habrá una presión sobre los precios”.

Para 2025 y 2026, se han establecido acuerdos de mejora que contemplan subidas escalonadas.

En algunos sectores públicos se acordó un aumento acumulado de aproximadamente el 4% para enero de 2026 respecto al año anterior.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha tenido un incremento nominal acumulado del 75% entre 2022 y 2026.

Al iniciar su mandato en agosto de 2022, el salario base era de $1.000.000 de pesos. Con el reciente decreto para el año 2026, el salario base alcanzará los $1.750.905 de pesos.

Como se indica el incremento salario + auxilio de transporte a $2.000.000 de pesos es un incremento del 23,7% en el ingreso total.

Esto es, el más alto en décadas y busca reducir la desigualdad y mejorar el poder adquisitivo real de los trabajadores.

Si se considera el ingreso total (incluyendo el auxilio de transporte), este pasó de $1.117.172 en 2022 a $2.000.000 para 2026, lo que representa un aumento global del 79% a quienes ganan el mínimo

Sin embargo, señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.

El incremento del 23,7% en el salario mínimo, que incluye el subsidio de transporte, fue decidido unilateralmente por el Gobierno.

Esto ocurrió tras el fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos.

“De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas”.

Resaltó Petro, quien incluso mencionó la Encíclica ‘Rerum Novarum’, emitida en 1891 por el papa León XIII.

Por su parte sectores empresariales de Colombia reprocharon la medida unilateral del gobierno de Petro en favor de un salario mínimo vital.

Repitiendo además los mismo argumentos neoliberales conocidos, subrayadamente que el incremento salarial implica inflación.

En realidad los incrementos salariales al mínimo significan una inyección al conjunto de la economía, la dinamización social que permite la salida de la pobreza a sectores de la población y el crecimiento de la clase media.

